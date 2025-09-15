Українець Попов знову забив за "Емполі" та очолив бомбардирську гонку в Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів Серії В .

Гол, що врятував "Емполі"

У матчі третього туру другого за силою дивізіону першості країни проти "Спеції" українець зрівняв рахунок на початку другого тайму. На 49-й хвилині Попов замкнув навіс Елії з лівого флангу та відправив м'яч у ворота суперника.

Поєдинок завершився внічию 1:1. До цього "Спеція" вийшла вперед завдяки голу Еспозіто з пенальті на 18-й хвилині.

Третій результативний матч поспіль

Цей результативний удар став уже четвертим для Попова в нинішньому сезоні. Він забив у третьому матчі поспіль і очолив список найкращих бомбардирів Серії В.

Українець має 4 забиті м'ячі та випереджає на один гол найближчого переслідувача – фінського форварда "Палермо" Йоеля Пох'янпало.

Виступ проти "Спеції": цифри

Попов провів на полі 72 хвилини, після чого був замінений. За цей час він двічі пробивав повз ворота, виграв 5 верхових дуелей із 10 та активно допомагав команді в атаці.

Італійське видання La Gazzetta dello Sport відзначило українця як "найяскравішого гравця матчу у складі господарів".

Позиції в таблиці

"Емполі" після трьох турів має 4 очки та посідає 9-е місце у турнірній таблиці Серії В.

Відставання від лідируючої групи чемпіонату з чотирьох клубів складає лише три бали, що залишає команді непогані шанси закріпитися у верхній частині таблиці.

Кар'єра Попова

Богдан Попов народився у Ніжині та є вихованцем київського "Динамо". У липні 2022 року переїхав до Польщі, де виступав за "Гурнік". А влітку 2023-го став гравцем "Емполі".

Цього сезону українець дебютував за основну команду у Кубку Італії, а кілька днів тому підписав новий контракт із клубом, який розрахований до літа 2028 року.

Реакція та перспективи

Місцеві медіа вже порівнюють Попова з іншими молодими зірками Серії В. Журналісти Tuttosport пишуть, що українець "може стати головним відкриттям сезону", адже продовжує забивати з дивовижною стабільністю.

Сам форвард після матчу зазначив, що його головна мета – допомогти "Емполі" поборотися за повернення до Серії А, де команда грала ще минулого сезону.