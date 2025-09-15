ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українець Попов знову забив за "Емполі" та очолив бомбардирську гонку в Італії

Емполі, Понеділок 15 вересня 2025 08:52
UA EN RU
Українець Попов знову забив за "Емполі" та очолив бомбардирську гонку в Італії Фото: Богдан Попов - найкращий бомбардир Серії В (x.com/EmpoliFC)
Автор: Андрій Костенко

18-річний український нападник італійського "Емполі" Богдан Попов вкотре став головним героєм своєї команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів Серії В.

Гол, що врятував "Емполі"

У матчі третього туру другого за силою дивізіону першості країни проти "Спеції" українець зрівняв рахунок на початку другого тайму. На 49-й хвилині Попов замкнув навіс Елії з лівого флангу та відправив м'яч у ворота суперника.

Поєдинок завершився внічию 1:1. До цього "Спеція" вийшла вперед завдяки голу Еспозіто з пенальті на 18-й хвилині.

Третій результативний матч поспіль

Цей результативний удар став уже четвертим для Попова в нинішньому сезоні. Він забив у третьому матчі поспіль і очолив список найкращих бомбардирів Серії В.

Українець має 4 забиті м'ячі та випереджає на один гол найближчого переслідувача – фінського форварда "Палермо" Йоеля Пох'янпало.

Українець Попов знову забив за &quot;Емполі&quot; та очолив бомбардирську гонку в Італії

Виступ проти "Спеції": цифри

Попов провів на полі 72 хвилини, після чого був замінений. За цей час він двічі пробивав повз ворота, виграв 5 верхових дуелей із 10 та активно допомагав команді в атаці.

Італійське видання La Gazzetta dello Sport відзначило українця як "найяскравішого гравця матчу у складі господарів".

Позиції в таблиці

"Емполі" після трьох турів має 4 очки та посідає 9-е місце у турнірній таблиці Серії В.

Відставання від лідируючої групи чемпіонату з чотирьох клубів складає лише три бали, що залишає команді непогані шанси закріпитися у верхній частині таблиці.

Кар'єра Попова

Богдан Попов народився у Ніжині та є вихованцем київського "Динамо". У липні 2022 року переїхав до Польщі, де виступав за "Гурнік". А влітку 2023-го став гравцем "Емполі".

Цього сезону українець дебютував за основну команду у Кубку Італії, а кілька днів тому підписав новий контракт із клубом, який розрахований до літа 2028 року.

Реакція та перспективи

Місцеві медіа вже порівнюють Попова з іншими молодими зірками Серії В. Журналісти Tuttosport пишуть, що українець "може стати головним відкриттям сезону", адже продовжує забивати з дивовижною стабільністю.

Сам форвард після матчу зазначив, що його головна мета – допомогти "Емполі" поборотися за повернення до Серії А, де команда грала ще минулого сезону.

Раніше ми розповіли про яскравий дебют Владислава Ваната за "Жирону" в іспанській Ла Лізі.

Також читайте, як Україна через бойкот подарувала "бронзу" Євроліги з пляжного футболу білорусам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат Італії
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"