Ярмолюк может перейти в "Манчестер Юнайтед"? Все подробности

Вторник 16 сентября 2025 12:55
Ярмолюк может перейти в "Манчестер Юнайтед"? Все подробности Егор Ярмолюк (фото: instagram.com/brentfordfc)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский полузащитник "Брентфорда" и сборной Украины Егор Ярмолюк попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал журналиста Владимира Зверова.

"Красные дьяволы" ищут усиление в опорной зоне

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Ярмолюка как потенциальное усиление центрального звена команды. В клубе имеют проблемы в опорной зоне, поэтому руководство уделяет внимание вариантам с привлечением перспективных полузащитников.

Интерес к украинцу является серьезным, а не формальным мониторингом. Ярмолюк находится в поле зрения клуба уже длительное время.

"Брентфорд" определил ценник

"Пчелы" готовы начать переговоры о возможном трансфере в случае предложения от 30 млн фунтов стерлингов (около 34 млн евро). Это существенно превышает сумму, за которую клуб подписал Ярмолюка из "Днепра-1".

Летом 2022 года хавбек перебрался в английский "Брентфорд" за 1,5 млн евро.

За два года он закрепился в составе команды и стал одним из самых перспективных украинских игроков в АПЛ. В мае 2024 года клуб продлил контракт с Ярмолюком до 30 июня 2031 года.

Статистика и оценка Transfermarkt

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за "Брентфорд" 5 матчей во всех турнирах, но результативными действиями пока не отметился. Несмотря на это, его потенциал высоко оценивают в Европе.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость Ярмолюка составляет 15 млн евро. Однако "Брентфорд" готов отпустить полузащитника только в случае значительно более выгодного предложения.

Ранее мы рассказали о ярком дебюте Владислава Ваната за "Жирону" в испанской Ла Лиге.

Также читайте, как украинец Богдан Попов возглавил бомбардирскую гонку в Италии.

