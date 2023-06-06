АПЛ остаточно поповнилася п'ятим українцем

Англійський "Брентфорд", який фінішував дев'ятим у сезоні 2022/23 Прем'єр-ліги, оголосив про переведення до першої команди півзахисника Єгора Ярмолюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Українець готуватиметься до нового сезону з основою "бджіл". На хавбека та його колегу за амплуа Раяна Тревітта розраховує головний тренер "Брентфорда" Томас Франк.

Ярмолюк переїхав на Туманний Альбіон торік. Середняк АПЛ віддав за нього орієнтовно 1,5 млн євро "Дніпру-1" та відправив на адаптацію до резервної команди. Загалом за "Брентфорд B" українець зіграв 16 матчів, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Разом із другою командою "бджіл" Ярмолюк здобув Кубок Прем'єр-ліги U-21.

Ще восени український півзахисник дебютував у першій команді "Брентфорда". Він вийшов на заміну в поєдинку Кубка англійської ліги проти "Джіллінгема". Ще тричі Ярмолюк потрапляв до заявки "бджіл" на поєдинки АПЛ, але на полі так і не з'явився.

Тепер в еліті англійського футболу виступатимуть п'ятеро українців. Кольори лондонського "Арсенала" надалі захищатиме універсал Олександр Зінченко, а Михайло Мудрик намагатиметься виправдати трансфер до столичного "Челсі". Натомість Віталій Миколенко та Ілля Забарний допомогли зберегти місце в АПЛ "Евертону" та "Борнмуту" відповідно.