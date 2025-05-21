Ярмоленко продлил контракт с "Динамо"": на сколько рассчитано новое соглашение
Киевское "Динамо" и легенда клуба Андрей Ярмоленко договорились о продлении контракта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Новый контракт после рекорда
Согласно новой договоренности, Ярмоленко останется в команде еще, как минимум, на один сезон.
35-летний вице-капитан "Динамо" провел мощную игровую кампанию, помог киевлянам вернуть чемпионство. В его активе 20 матчей и 7 голов в Премьер-лиге, 3 поединка и 1 гол в Кубке Украины, а также 9 матчей и 4 мяча в еврокубках.
В общем он получил уже четвертый титул чемпиона Украины в составе "Динамо". Также дважды выигрывал Кубок и трижды - Суперкубки Украины.
В предыдущем матче "бело-синих" с одесским "Черноморцем" Ярмоленко обновил клубный рекорд. Забив 114-й гол, он стал лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионатах Украины за всю историю.
Также футболист приблизился к лидерам в общем рейтинге бомбардиров чемпионатов Украины. Сейчас его возглавляет Максим Шацких со 124-мя голами.
Всего же на счету Ярмоленко уже 203 гола за украинские клубы и сборные на самом высоком уровне. Кроме того, он входит в тройку гвардейцев "Динамо" в национальном чемпионате (266 матчей), уступая лишь нынешним тренерам команды - Александру Шовковскому и Олегу Гусеву.
Кто такой Андрей Ярмоленко
Родился в Ленинграде в семье украинцев, которые впоследствии вернулись в Чернигов. Воспитывался в местной "Юности", а в 13 лет перешел в школу "Динамо". Впрочем, через год вернулся домой.
Дебютировал на взрослом уровне в составе "Десны" в сезоне-2006/07. Второй круг того розыгрыша Первой лиги сыграл за "Динамо-2". В рядах первой команды "бело-синих" дебютировал 11 мая 2008 года, сразу забив победный мяч в ворота "Ворсклы" в финальном туре.
В 2017-2023 годах выступал за рубежом: за немецкую "Боруссию" Д, английский "Вест Хэм" и "Аль-Айн" из ОАЭ. Летом 2023-го вернулся в "Динамо".
В составе сборной Украины дебютировал в сентябре 2009 года. Провел за "сине-желтых" 125 матчей и забил 46 голов. Является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей и вторым бомбардиром в истории после Андрея Шевченко (48 голов).
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