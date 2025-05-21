Ярмоленко продлил контракт с "Динамо"": на сколько рассчитано новое соглашение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Новый контракт после рекорда

Согласно новой договоренности, Ярмоленко останется в команде еще, как минимум, на один сезон.

35-летний вице-капитан "Динамо" провел мощную игровую кампанию, помог киевлянам вернуть чемпионство. В его активе 20 матчей и 7 голов в Премьер-лиге, 3 поединка и 1 гол в Кубке Украины, а также 9 матчей и 4 мяча в еврокубках.

В общем он получил уже четвертый титул чемпиона Украины в составе "Динамо". Также дважды выигрывал Кубок и трижды - Суперкубки Украины.

В предыдущем матче "бело-синих" с одесским "Черноморцем" Ярмоленко обновил клубный рекорд. Забив 114-й гол, он стал лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионатах Украины за всю историю.

Также футболист приблизился к лидерам в общем рейтинге бомбардиров чемпионатов Украины. Сейчас его возглавляет Максим Шацких со 124-мя голами.

Всего же на счету Ярмоленко уже 203 гола за украинские клубы и сборные на самом высоком уровне. Кроме того, он входит в тройку гвардейцев "Динамо" в национальном чемпионате (266 матчей), уступая лишь нынешним тренерам команды - Александру Шовковскому и Олегу Гусеву.