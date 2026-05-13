Різниця в ціні - до 6 грн на літрі: скільки коштує бензин та дизель на АЗС 13 травня

У середу ціни на АЗС в Україні залишилися стабільними після коливань на початку травня. Мережі утримують вартість пального без змін, а різниця у вартості на бензин А-95 між операторами сягає 6 гривень за літр.

: Середня ціна у популярних мереж за А-95 становить 77,90-77,99 грн/л. На станціях "Укрнафти" 71,90 грн/л. ДП : Євро-дизель стабільно тримається на позначці 89,90 грн/л у більшості операторів.

: Євро-дизель стабільно тримається на позначці 89,90 грн/л у більшості операторів. Автогаз: Залишається найбільш стабільним ресурсом, коливаючись у межах 47,90-49,98 грн/л.

Що відбувається на ринку пального

Ситуація на українському ринку залишається незмінною. Після незначних коливань на початку місяця, вартість основних видів пального зафіксувалася на рівні показників понеділка (11 травня) та вівторка (12 травня).

За даними моніторингу, популярні мережі АЗС, такі як OKKO, WOG та SOCAR, зберігають цінову політику без змін, тримаючи паритет.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 13 травня (інфографіка РБК-Україна)

Зокрема, вартість високооктанового бензину та дизельного пального Pulls/Mustang залишається ідентичною до копійки.

Державна "Укрнафта" традиційно пропонує пальне у бюджетному сегменті з різницею до 6 гривень на літрі порівняно з приватними мережами.

Деталізація цін на АЗС 13 травня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Євро: 77,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Євро: 77,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн

Бензин А-95: 77,99 грн

ДП NANO Extro: 92,99 грн

ДП NANO: 89,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"