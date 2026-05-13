ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Різниця в ціні - до 6 грн на літрі: скільки коштує бензин та дизель на АЗС 13 травня

10:15 13.05.2026 Ср
2 хв
Водії можуть суттєво зекономити, обравши одну з мереж АЗС
aimg Марія Кучерявець
Різниця в ціні - до 6 грн на літрі: скільки коштує бензин та дизель на АЗС 13 травня Фото: попри стабільні ціни на ринку, вартість пального на АЗС відрізняється (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У середу ціни на АЗС в Україні залишилися стабільними після коливань на початку травня. Мережі утримують вартість пального без змін, а різниця у вартості на бензин А-95 між операторами сягає 6 гривень за літр.

Де станом на 13 травня заправитися найвигідніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Ціни в опті падають: експерт прогнозує коливання на АЗС у межах 1-2 гривень

Головне:

  • Бензин: Середня ціна у популярних мереж за А-95 становить 77,90-77,99 грн/л. На станціях "Укрнафти" 71,90 грн/л.
  • ДП: Євро-дизель стабільно тримається на позначці 89,90 грн/л у більшості операторів.
  • Автогаз: Залишається найбільш стабільним ресурсом, коливаючись у межах 47,90-49,98 грн/л.

Що відбувається на ринку пального

Ситуація на українському ринку залишається незмінною. Після незначних коливань на початку місяця, вартість основних видів пального зафіксувалася на рівні показників понеділка (11 травня) та вівторка (12 травня).

За даними моніторингу, популярні мережі АЗС, такі як OKKO, WOG та SOCAR, зберігають цінову політику без змін, тримаючи паритет.

Різниця в ціні - до 6 грн на літрі: скільки коштує бензин та дизель на АЗС 13 травня

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 13 травня (інфографіка РБК-Україна)

Зокрема, вартість високооктанового бензину та дизельного пального Pulls/Mustang залишається ідентичною до копійки.

Державна "Укрнафта" традиційно пропонує пальне у бюджетному сегменті з різницею до 6 гривень на літрі порівняно з приватними мережами.

Деталізація цін на АЗС 13 травня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 71,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
Читайте також: НБУ пояснив, чому ціни на АЗС не впали попри здешевлення нафти

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Ціни на бензин Бензин Дизпаливо Укрнафта ОККО WOG
Новини
Сили оборони Покровськ не залишатимуть, але в Мирнограді ситуація складніша, - джерело
Сили оборони Покровськ не залишатимуть, але в Мирнограді ситуація складніша, - джерело
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес