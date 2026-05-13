Разница в цене - до 6 грн на литре: сколько стоит бензин и дизель на АЗС 13 мая
В среду цены на АЗС в Украине остались стабильными после колебаний в начале мая. Сети удерживают стоимость топлива без изменений, а разница в стоимости на бензин А-95 между операторами достигает 6 гривен за литр.
Главное:
- Бензин: Средняя цена у популярных сетей за А-95 составляет 77,90-77,99 грн/л. На станциях "Укрнафты" 71,90 грн/л.
- ДТ: Евро-дизель стабильно держится на отметке 89,90 грн/л у большинства операторов.
- Автогаз: Остается наиболее стабильным ресурсом, колеблясь в пределах 47,90-49,98 грн/л.
Что происходит на рынке горючего
Ситуация на украинском рынке остается неизменной. После незначительных колебаний в начале месяца, стоимость основных видов топлива зафиксировалась на уровне показателей понедельника (11 мая) и вторника (12 мая).
По данным мониторинга, популярные сети АЗС, такие как OKKO, WOG и SOCAR, сохраняют ценовую политику без изменений, держа паритет.
В частности, стоимость высокооктанового бензина и дизельного топлива Pulls/Mustang остается идентичной до копейки.
Государственная "Укрнафта" традиционно предлагает топливо в бюджетном сегменте с разницей до 6 гривен на литре по сравнению с частными сетями.
Детализация цен на АЗС 13 мая, среда
OKKO
- Бензин Pulls 100: 87,90 грн
- Бензин Pulls 95: 80,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
- Бензин 95 Евро: 77,90 грн
- ДТ Mustang: 92,90 грн
- ДТ Евро-5: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 87,99 грн
- Бензин NANO 95: 81,99 грн.
- Бензин А-95: 77,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
- Бензин А-95: 71,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 47,90 грн