Різниця на баку - 325 грн. Які ціни АЗС встановили на бензин, дизель та газ 19 липня
11:11 19.07.2026 Нд
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Скільки коштує заправити повний бак сьогодні?
Фото: які ціни на пальне на популярних АЗС 19 липня (колаж РБК-Україна)
Станом на 19 липня вартість пального в українських мережах АЗС залишається на стабільному рівні. Після вчорашнього подвійного зростання вартість пального застигла.
Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Порівняння цін: Найнижчу вартість бензину А-95 пропонує мережа "Укрнафта" (75,40 грн), тоді як найвищий показник зафіксовано у мережі SOCAR (81,90 грн для А-95).
- Вартість газу: У мережах WOG, OKKO та SOCAR ціна на скраплений газ становить 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті" (38,40 грн).
- Різниця на повному баку: При заправці 50 літрів бензину А-95 різниця між найдешевшою ("Укрнафта") та найдорожчою (SOCAR) мережею зі списку складає 325 грн.
Фото: ціни на АЗС 19 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 79,90 грн (повний бак 50 л - 3 995 грн)
- ДП Pulls: 83,90 грн
- ДП Євро: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн (повний бак 50 л - 3 945 грн)
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 91,90 грн
- Бензин NANO 95: 85,90 грн
- Бензин А-95: 81,90 грн (повний бак 50 л - 4 095 грн)
- ДП NANO Extro: 84,90 грн
- ДП NANO: 81,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,40 грн
- Бензин 95 (Energy): 78,40 грн
- Бензин А-95: 75,40 грн (повний бак 50 л - 3 770 грн)
- Бензин А-92: 71,40 грн
- ДП (Energy): 78,40 грн
- ДП: 76,40 грн
- Газ: 38,40 грн
Скільки коштує повний бак (50 л)?
Розрахунок вартості заправки 50 літрів бензину А-95 станом на сьогодні дозволяє чітко побачити, скільки ви можете зекономити, обираючи мережу АЗС:
- "Укрнафта": 3 770 грн
- WOG: 3 945 грн
- OKKO: 3 995 грн
- SOCAR: 4 095 грн
При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) складає 325 гривень.
Преміальне пальне: огляд цін
- Бензин 100: Найвища ціна у мережі SOCAR (91,90 грн), далі йдуть OKKO (89,90 грн) та WOG (88,90 грн).
- Дизель (преміум): Найдорожчий дизель у мережі SOCAR (ДП NANO Extro - 84,90 грн), OKKO (ДП Pulls - 83,90 грн) та WOG (ДП Mustang - 82,90 грн).