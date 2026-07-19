Різниця на баку - 325 грн. Які ціни АЗС встановили на бензин, дизель та газ 19 липня

Фото: які ціни на пальне на популярних АЗС 19 липня (колаж РБК-Україна)

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Станом на 19 липня вартість пального в українських мережах АЗС залишається на стабільному рівні. Після вчорашнього подвійного зростання вартість пального застигла.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.