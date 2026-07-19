Разница на баке - 325 грн. Какие цены АЗС установили на бензин, дизель и газ 19 июля
11:11 19.07.2026 Вс
2 мин
Сколько стоит заправить полный бак сегодня?
Фото: какие цены на топливо на популярных АЗС 19 июля (коллаж РБК-Украина)
По состоянию на 19 июля стоимость топлива в украинских сетях АЗС остается на стабильном уровне. После вчерашнего двойного роста стоимость топлива застыла.
Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Сравнение цен: Самую низкую стоимость бензина А-95 предлагает сеть "Укрнафта" (75,40 грн), в то время как самый высокий показатель зафиксирован в сети SOCAR (81,90 грн для А-95).
- Стоимость газа: В сетях WOG, OKKO и SOCAR цена сжиженного газа составляет 41,90 грн за литр, что на 3,50 грн дороже, чем в "Укрнафте" (38,40 грн).
- Разница на полном баке: При заправке 50 литров бензина А-95 разница между самой дешевой ("Укрнафта") и самой дорогой (SOCAR) сетью из списка составляет 325 грн.
Фото: цены на АЗС 19 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 79,90 грн (полный бак 50 л - 3 995 грн)
- ДТ Pulls: 83,90 грн
- ДТ Евро: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн (полный бак 50 л - 3 945 грн)
- ДТ Mustang: 82,90 грн
- ДТ Евро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 91,90 грн
- Бензин NANO 95: 85,90 грн
- Бензин А-95: 81,90 грн (полный бак 50 л - 4 095 грн)
- ДТ NANO Extro: 84,90 грн
- ДТ NANO: 81,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,40 грн
- Бензин 95 (Energy): 78,40 грн
- Бензин А-95: 75,40 грн (полный бак 50 л - 3 770 грн)
- Бензин А-92: 71,40 грн
- ДТ (Energy): 78,40 грн
- ДТ: 76,40 грн
- Газ: 38,40 грн
Сколько стоит полный бак (50 литров)?
Расчет стоимости заправки 50 литров бензина А-95 по состоянию на сегодняшний день позволяет четко увидеть, сколько вы можете сэкономить, выбирая сеть АЗС:
- "Укрнафта": 3 770 грн
- WOG: 3 945 грн
- OKKO: 3 995 грн
- SOCAR: 4 095 грн
При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью ("Укрнафта") и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 325 гривен.
Премиальное топливо: обзор цен
- Бензин 100: Самая высокая цена в сети SOCAR (91,90 грн), далее следуют OKKO (89,90 грн) и WOG (88,90 грн).
- Дизель (премиум): Самый дорогой дизель в сети SOCAR (ДТ NANO Extro - 84,90 грн), OKKO (ДТ Pulls - 83,90 грн) и WOG (ДТ Mustang - 82,90 грн).