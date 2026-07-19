Разница на баке - 325 грн. Какие цены АЗС установили на бензин, дизель и газ 19 июля

По состоянию на 19 июля стоимость топлива в украинских сетях АЗС остается на стабильном уровне. После вчерашнего двойного роста стоимость топлива застыла.

Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Сравнение цен: Самую низкую стоимость бензина А-95 предлагает сеть "Укрнафта" (75,40 грн), в то время как самый высокий показатель зафиксирован в сети SOCAR (81,90 грн для А-95).

Самую низкую стоимость бензина А-95 предлагает сеть "Укрнафта" (75,40 грн), в то время как самый высокий показатель зафиксирован в сети SOCAR (81,90 грн для А-95). Стоимость газа: В сетях WOG, OKKO и SOCAR цена сжиженного газа составляет 41,90 грн за литр, что на 3,50 грн дороже, чем в "Укрнафте" (38,40 грн).

В сетях WOG, OKKO и SOCAR цена сжиженного газа составляет 41,90 грн за литр, что на 3,50 грн дороже, чем в "Укрнафте" (38,40 грн). Разница на полном баке: При заправке 50 литров бензина А-95 разница между самой дешевой ("Укрнафта") и самой дорогой (SOCAR) сетью из списка составляет 325 грн.

Фото: цены на АЗС 19 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Евро: 79,90 грн (полный бак 50 л - 3 995 грн)

ДТ Pulls: 83,90 грн

ДТ Евро: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн (полный бак 50 л - 3 945 грн)

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 91,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 81,90 грн (полный бак 50 л - 4 095 грн)

ДТ NANO Extro: 84,90 грн

ДТ NANO: 81,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 82,40 грн

Бензин 95 (Energy): 78,40 грн

Бензин А-95: 75,40 грн (полный бак 50 л - 3 770 грн)

Бензин А-92: 71,40 грн

ДТ (Energy): 78,40 грн

ДТ: 76,40 грн

Газ: 38,40 грн

Сколько стоит полный бак (50 литров)?

Расчет стоимости заправки 50 литров бензина А-95 по состоянию на сегодняшний день позволяет четко увидеть, сколько вы можете сэкономить, выбирая сеть АЗС:

"Укрнафта": 3 770 грн

WOG: 3 945 грн

OKKO: 3 995 грн

SOCAR: 4 095 грн

При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью ("Укрнафта") и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 325 гривен.

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