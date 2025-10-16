ua en ru
Різниця в 4 тисячі гривень: де в Україні найнижчі та найвищі пенсії

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 12:56
Фото: пенсіонери в Києві отримують 8,9 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найвищі пенсії в Україні у жителів столиці та індустріальних регіонів. На заході країни пенсії дещо нижчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними на 1 жовтня 2025 року серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 848 гривень.


Далі йдуть Донецька (7 912 гривень), Луганська (7 398 гривень), Дніпропетровська (7 168 гривень) і Київська області (6 791 гривня).

Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 997 гривень), Чернівецькій (5 173 гривні) та Закарпатській (5 233 гривні) областях.


Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2025 року становив 6 436,79 гривні. Пенсії зросли на 647,74 гривні або на 11,2%.

Кількість пенсіонерів із початку року скоротилася на 143 988 осіб до 10 199 642 осіб.

Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,5 млн українців. Це становить 15% від загальної кількості пенсіонерів.

За даними ПФУ, у липні найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 869,4 тисячі осіб. Крім того, у Києві 747,6 тисячі пенсіонерів, у Харківській області - 697,1 тисячі, у Львівській області - 666,3 тисячі, у Донецькій області - 596,4 тисячі осіб.

