Разница в 4 тысячи гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии

Самые высокие пенсии в Украине у жителей столицы и индустриальных регионов. На западе страны пенсии несколько ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

По данным на 1 октября 2025 года среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 848 гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2025 года составил 6 436,79 гривны. Пенсии выросли на 647,74 гривны или на 11,2%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 143 988 человек до 10 199 642 человек.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,5 млн украинцев. Это составляет 15% от общего числа пенсионеров.

По данным ПФУ, в июле больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 869,4 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 747,6 тысячи пенсионеров, в Харьковской области - 697,1 тысячи, во Львовской области - 666,3 тысячи, в Донецкой области - 596,4 тысячи человек.