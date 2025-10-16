ua en ru
Разница в 4 тысячи гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии

Украина, Четверг 16 октября 2025 12:56
Разница в 4 тысячи гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии Фото: пенсионеры в Киеве получают 8,9 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Самые высокие пенсии в Украине у жителей столицы и индустриальных регионов. На западе страны пенсии несколько ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным на 1 октября 2025 года среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 848 гривен.
Разница в 4 тысячи гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии

Далее идут Донецкая (7 912 гривен), Луганская (7 398 гривен), Днепропетровская (7 168 гривен) и Киевская области (6 791 гривна).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 997 гривен), Черновицкой (5 173 гривны) и Закарпатской (5 233 гривен) областях.
Разница в 4 тысячи гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2025 года составил 6 436,79 гривны. Пенсии выросли на 647,74 гривны или на 11,2%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 143 988 человек до 10 199 642 человек.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,5 млн украинцев. Это составляет 15% от общего числа пенсионеров.

По данным ПФУ, в июле больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 869,4 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 747,6 тысячи пенсионеров, в Харьковской области - 697,1 тысячи, во Львовской области - 666,3 тысячи, в Донецкой области - 596,4 тысячи человек.

Пенсии в Украине
