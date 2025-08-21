Кількість пенсіонерів в Україні скорочується: у яких областях їх найбільше

У липні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 259,7 тисячі осіб. Це на 88,4 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисячі).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ) .

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 869,4 тисячі осіб. Крім того, у Києві 747,6 тисячі пенсіонерів, у Харківській області - 697,1 тисячі, у Львівській області - 666,3 тисячі, у Донецькій області - 596,4 тисячі осіб.

Інформація про чисельність одержувачів пенсій через банки та виплатні об'єкти поштового зв'язку за липень 2025 року (тисяч осіб)

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 402,2 тисячі. Решта 1 млн 857,5 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Рейтинг банків

Станом на 1 серпня 2025 року частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 58,3%. У цьому держбанку отримують гроші 4,894 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,1%, пенсії отримують 2,616 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 300,8 тисячі осіб (3,6%). В інших банках отримують гроші 591,4 тисячі осіб (7,0%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-липень 2025 року склала 393 млрд гривень, що на 12,0% більше, ніж у 2024 році (351 млрд гривень).