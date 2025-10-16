ПФУ назвав кількість українців із пенсією понад 10 тисяч гривень

Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсію понад 10 тисяч платять 15% громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ ).

Кількість пенсіонерів із початку року скоротилася на 143 988 осіб до 10 199 642 осіб.

Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2025 року становив 6 436,79 гривні. Пенсії зросли на 647,74 гривні або на 11,2%.

Пенсії та інфляція

Прискорення зростання цін в Україні призвело до того, що реальні пенсії (з урахуванням інфляції) почали скорочуватися із середини 2024 року. Порівняно з розміром пенсій рік тому (у жовтні 2024 року) пенсії зросли на 10,0%. При цьому споживчі ціни у вересні 2025 року були на 11,9% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 2%.

Єдиною формою підвищення пенсій буде їхня індексація. Індексація відбулася в березні, і до кінця року підвищень не очікується.

У держбюджеті на 2025 рік передбачено індексацію, яка відбудеться в березні.