ПФУ назвав кількість українців із пенсією понад 10 тисяч гривень

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 12:13
ПФУ назвав кількість українців із пенсією понад 10 тисяч гривень Фото: пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 1,5 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсію понад 10 тисяч платять 15% громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2025 року розмір пенсій розподіляється таким чином:

  • до 3000 гривень - 3,7%, 373 261 особа, середня пенсія - 2 286,12 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень - 31,6%, 3 220 307 осіб, середня пенсія - 3 342,38 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень - 20,5%, 2 099 212 осіб, середня пенсія - 4 510,28 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень - 29,1%, 2 972 167 осіб, середня пенсія - 6 861,24 гривень,
  • понад 10000 гривень - 15,0%, 1 534 695 осіб, середня пенсія - 15 752,55 гривень.

Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2025 року становив 6 436,79 гривні. Пенсії зросли на 647,74 гривні або на 11,2%.

Кількість пенсіонерів із початку року скоротилася на 143 988 осіб до 10 199 642 осіб.

Пенсії та інфляція

Прискорення зростання цін в Україні призвело до того, що реальні пенсії (з урахуванням інфляції) почали скорочуватися із середини 2024 року. Порівняно з розміром пенсій рік тому (у жовтні 2024 року) пенсії зросли на 10,0%. При цьому споживчі ціни у вересні 2025 року були на 11,9% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 2%.

Єдиною формою підвищення пенсій буде їхня індексація. Індексація відбулася в березні, і до кінця року підвищень не очікується.

У держбюджеті на 2025 рік передбачено індексацію, яка відбудеться в березні.

