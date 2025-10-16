ПФУ назвав кількість українців із пенсією понад 10 тисяч гривень
Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсію понад 10 тисяч платять 15% громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2025 року розмір пенсій розподіляється таким чином:
- до 3000 гривень - 3,7%, 373 261 особа, середня пенсія - 2 286,12 гривень,
- від 3001 до 4000 гривень - 31,6%, 3 220 307 осіб, середня пенсія - 3 342,38 гривень,
- від 4001 до 5000 гривень - 20,5%, 2 099 212 осіб, середня пенсія - 4 510,28 гривень,
- від 5001 до 10000 гривень - 29,1%, 2 972 167 осіб, середня пенсія - 6 861,24 гривень,
- понад 10000 гривень - 15,0%, 1 534 695 осіб, середня пенсія - 15 752,55 гривень.
Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2025 року становив 6 436,79 гривні. Пенсії зросли на 647,74 гривні або на 11,2%.
Кількість пенсіонерів із початку року скоротилася на 143 988 осіб до 10 199 642 осіб.
Пенсії та інфляція
Прискорення зростання цін в Україні призвело до того, що реальні пенсії (з урахуванням інфляції) почали скорочуватися із середини 2024 року. Порівняно з розміром пенсій рік тому (у жовтні 2024 року) пенсії зросли на 10,0%. При цьому споживчі ціни у вересні 2025 року були на 11,9% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 2%.
Єдиною формою підвищення пенсій буде їхня індексація. Індексація відбулася в березні, і до кінця року підвищень не очікується.
У держбюджеті на 2025 рік передбачено індексацію, яка відбудеться в березні.