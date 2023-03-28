Різко піднявся рівень води. У Львівській області авто з людьми застрягло посеред річки
У Львівській області посеред річки, рівень води якої різко підіймався, застряг легковий автомобіль з трьома жінками та дитиною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС.
У понеділок ввечері, 27 березня, у ДСНС поступило повідомлення про те, що в місті Старий Самбір у річці Яблунька застряг легковий автомобіль.
Як вияснили рятувальники, авто потрапило у водяну пастку через значне підняття рівня води. В салоні авто знаходились три жінки та трирічна дитина.
"Надзвичайники визволили людей з авто перенесли їх на берег. Внаслідок події ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що рятувальники попередили жителів Закарпаття про ріст рівня води у річках 27 та 28 березня.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що в Україну прийде похолодання і назвали дату.
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