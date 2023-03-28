Різко піднявся рівень води. У Львівській області авто з людьми застрягло посеред річки

У Львівській області посеред річки, рівень води якої різко підіймався, застряг легковий автомобіль з трьома жінками та дитиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС.

У понеділок ввечері, 27 березня, у ДСНС поступило повідомлення про те, що в місті Старий Самбір у річці Яблунька застряг легковий автомобіль.

Як вияснили рятувальники, авто потрапило у водяну пастку через значне підняття рівня води. В салоні авто знаходились три жінки та трирічна дитина.

"Надзвичайники визволили людей з авто перенесли їх на берег. Внаслідок події ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.