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Резко поднялся уровень воды. Во Львовской области авто с людьми застряло посреди реки

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Львовская область, Вторник 28 марта 2023 18:00
Резко поднялся уровень воды. Во Львовской области авто с людьми застряло посреди реки Фото: во Львовской области авто с людьми застряло посреди реки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Во Львовской области среди реки, уровень воды которой резко поднимался, застрял легковой автомобиль с тремя женщинами и ребенком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС.

В понедельник вечером, 27 марта, в ГСЧС поступило сообщение о том, что в городе Старый Самбор в реке Яблонька застрял легковой автомобиль.

Как выяснили спасатели, авто попало в водяную ловушку из-за значительного повышения уровня воды. В салоне авто находились три женщины и трехлетний ребенок.

"Чрезвычайники освободили людей из авто, перенесли их на берег. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что спасатели предупредили жителей Закарпатья о росте уровня воды в реках. 27 и 28 марта.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украину придет похолодание и назвали дату.

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