Жителів Закарпаття попередили про різкий ріст рівня води у річках

Рятувальники попередили жителів Закарпаття про ріст рівня води у річках 27 та 28 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

За даними рятувальників, у рiчках Закарпаття ріст рiвнiв води продовжуватиметься на 0,3 - 1,5 м над поточними рівнями. Це не повинно принести негативні наслідки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у понеділок, 27 березня, на сході, Карпатах та на лівобережній частині в України очікують дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень буде коливатися в діапазоні +9...+17 градусів.

Як повідомлялось, українців попередили про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Івано-Франківської області 26-27 березня.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що в Україну прийде похолодання і назвали дату.

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