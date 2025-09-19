До +27, місцями невеликий дощ: якою буде погода в Україні завтра

В Україні у суботу, 20 вересня, очікується мінлива хмарність, у деяких областях невеликі дощі. Повітря місцями прогріється до +27 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вночі 10-15°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі 10-15°; вдень 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одеській області до 27°.

Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних та Сумській областях невеликий дощ.

Погода в Україні до кінця вересня

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, виходячи з наявних на сьогодні погодних тенденцій, вже до кінця вересня в Україні можливі суттєві синоптичні зміни. Йдеться про різке похолодання та навіть подекуди - сніг.

Згідно з інформацією експерта, сьогодні, 19 вересня, "антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України". Температура повітря при цьому "поступово почне підніматися".

Найближчими вихідними - 20-21 вересня - "повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода": сухо, сонячно та +24+28 градусів.

За словами синоптика, "такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня".

Експерт зауважила, що з 25-26 вересня тепла погода в Україні може змінитись зміниться різким похолоданням.

"І тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг", - пояснила Діденко.

За її словами, похолодання торкнеться всієї України. Проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу. А інша фаза, снігова - лише місцями в західній частині.

Наступні вихідні - 27-28 вересня - будуть, найімовірніше, холодними та вологими.