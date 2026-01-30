Різке погіршення погоди по всій країні: що буде сьогодні

У п'ятницю, 30 січня, до України повертається холодна погода. Майже по всій країні очікуються опади та різке зниження температури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на північно-західних та більшості північних областей місцями пройде невеликий сніг, а на Сумщині вдень очікується помірний сніг. Температура протягом доби опуститься до 7-12 градусів морозу.
На півдні та південному сході країни пройдуть дощі, місцями значні - зокрема на Одещині та Миколаївщині. Температура вдень та вночі складе 1-6 градусів тепла, у Криму 7-12 градусів.
На решті території прогнозують мокрий сніг та дощ.
В центральних областях та на Харківщині очікується ожеледь та налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень складе 0-5 градусів морозу.
На Закарпатті без істотних опадів, температура від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.
Сьогодні у столиці буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с.
Температура протягом доби від 9 до 11 градусів морозу.
ДСНС оголосила I рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю.
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту по всій країні.
