"Ризикують отримати по обличчю": Сирський про можливість повторного наступу Росії на півночі

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський допускає можливість повторного наступу військ РФ на північному напрямку, але для окупантів це не закінчиться нічим хорошим.
Як повідомляє РБК-Україна, таку думку він висловив в інтерв’ю ABC News.
За словами Сирського, дії Росії в Білорусі можуть казати про підготовку до ескалації і переведення бойових дій на нові території.
"Вони готуються до дій, спрямованих на послаблення наших угруповань, і, на мій погляд, можливою метою цього було б перерізати або погіршити наші лінії зв’язку та постачання", - сказав він.
Тим не менш, Сирський вважає, що такі дії обернуться для Росії лише негативними наслідками.
"Вони ризикують двічі наступити на ті самі граблі і отримати по обличчю”, - зазначив він.
По словам голови ГУР Кирила Буданова, ознак формування ударних угрупувань в Білорусі немає, однак в теорії повторний наступ можливий. Для цього необхідно два - два з половиною тижні перекидати техніку.
Наразі ж ситуація інша - по інформації "Беларускі Гаюн", Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.