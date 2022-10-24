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"Ризикують отримати по обличчю": Сирський про можливість повторного наступу Росії на півночі

Фото: Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: РБК-Україна

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський допускає можливість повторного наступу військ РФ на північному напрямку, але для окупантів це не закінчиться нічим хорошим.

Як повідомляє РБК-Україна, таку думку він висловив в інтерв’ю ABC News.

За словами Сирського, дії Росії в Білорусі можуть казати про підготовку до ескалації і переведення бойових дій на нові території.

"Вони готуються до дій, спрямованих на послаблення наших угруповань, і, на мій погляд, можливою метою цього було б перерізати або погіршити наші лінії зв’язку та постачання", - сказав він.

Тим не менш, Сирський вважає, що такі дії обернуться для Росії лише негативними наслідками.

"Вони ризикують двічі наступити на ті самі граблі і отримати по обличчю”, - зазначив він.

По словам голови ГУР Кирила Буданова, ознак формування ударних угрупувань в Білорусі немає, однак в теорії повторний наступ можливий. Для цього необхідно два - два з половиною тижні перекидати техніку.

Наразі ж ситуація інша - по інформації "Беларускі Гаюн", Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.

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