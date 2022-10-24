"Ризикують отримати по обличчю": Сирський про можливість повторного наступу Росії на півночі

За словами Сирського, дії Росії в Білорусі можуть казати про підготовку до ескалації і переведення бойових дій на нові території.

"Вони готуються до дій, спрямованих на послаблення наших угруповань, і, на мій погляд, можливою метою цього було б перерізати або погіршити наші лінії зв’язку та постачання", - сказав він.

Тим не менш, Сирський вважає, що такі дії обернуться для Росії лише негативними наслідками.

"Вони ризикують двічі наступити на ті самі граблі і отримати по обличчю”, - зазначив він.