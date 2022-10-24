"Рискуют получить по лицу": Сырский о возможности повторного наступления России на севере

По словам Сырского, действия России в Беларуси могут говорить о подготовке к эскалации и переводе боевых действий на новые территории.

"Они готовятся к действиям, направленным на ослабление наших группировок, и, по моему мнению, возможной целью этого было бы перерезать или ухудшить наши линии связи и поставок", - сказал он.

Тем не менее, Сырский считает, что такие действия обернутся для России только негативными последствиями.

"Они рискуют дважды наступить на те же грабли и получить по лицу", - отметил он.