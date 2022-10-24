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"Рискуют получить по лицу": Сырский о возможности повторного наступления России на севере

Фото: Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: РБК-Украина

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский допускает возможность повторного наступления войск РФ на северном направлении, но для оккупантов это не закончится ничем хорошим.

Как сообщает РБК-Украина, такое мнение он высказал в интервью ABC News.

По словам Сырского, действия России в Беларуси могут говорить о подготовке к эскалации и переводе боевых действий на новые территории.

"Они готовятся к действиям, направленным на ослабление наших группировок, и, по моему мнению, возможной целью этого было бы перерезать или ухудшить наши линии связи и поставок", - сказал он.

Тем не менее, Сырский считает, что такие действия обернутся для России только негативными последствиями.

"Они рискуют дважды наступить на те же грабли и получить по лицу", - отметил он.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, признаков формирования ударных группировок в Беларуси нет, однако в теории повторное наступление возможно. Для этого необходимо две - две с половиной недели перебрасывать технику.

Пока же ситуация другая - по информации "Беларускі Гаюн", Беларусь отвела от приграничных районов большинство военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.

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