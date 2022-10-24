"Рискуют получить по лицу": Сырский о возможности повторного наступления России на севере

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский допускает возможность повторного наступления войск РФ на северном направлении, но для оккупантов это не закончится ничем хорошим.
Как сообщает РБК-Украина, такое мнение он высказал в интервью ABC News.
По словам Сырского, действия России в Беларуси могут говорить о подготовке к эскалации и переводе боевых действий на новые территории.
"Они готовятся к действиям, направленным на ослабление наших группировок, и, по моему мнению, возможной целью этого было бы перерезать или ухудшить наши линии связи и поставок", - сказал он.
Тем не менее, Сырский считает, что такие действия обернутся для России только негативными последствиями.
"Они рискуют дважды наступить на те же грабли и получить по лицу", - отметил он.
По словам главы ГУР Кирилла Буданова, признаков формирования ударных группировок в Беларуси нет, однако в теории повторное наступление возможно. Для этого необходимо две - две с половиной недели перебрасывать технику.
Пока же ситуация другая - по информации "Беларускі Гаюн", Беларусь отвела от приграничных районов большинство военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.