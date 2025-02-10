Ризики з морозами зростають. Чи може РФ влаштувати ракетну атаку по Україні: думки експертів

Як звернув увагу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зараз морози стали дещо сильнішими, а відтак, по-перше, Росія застосовує безпілотники практично щоночі.

"Шахеди" ефективно збиваються, але разом з тим ворог продовжує їх застосовувати. В тому числі під ударом дуже часто об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, але також і об'єкти саме енергетики, газорозподільчі тощо. І відповідно це становить ризики", - каже Мусієнко.

Крім того, враховуючи те, що РФ взяла певну паузу з ракетними обстрілами і після минулого удару фактично минуло близько 10 днів, вона може накопичувати ракети і скористатися можливістю погіршення погодних умов для того, щоб спробувати створити нам проблеми в енергетиці, вважає співрозмовник.

"Ризики такі існують. Відповідно до цього РФ готує балістичні ракети, як російського виробництва, так і північнокорейського. І навіть там частково С-300, які вони знімають зі складів застарілі радянські. В тому числі вони готують власну авіацію, ну і крилаті ракети", - сказав Мусієнко.

При цьому він акцентує, що у ворога виникли проблеми з накопиченням ракет, враховуючи тенденцію, що він не зміг підтримати значну інтенсивність ракетних ударів протягом грудня-січня, які б спричинили серйозні проблеми з української енергетикою, що б призвело до масових тривалих відключень.

"Можна сказати, що у Росії дійсно виникли проблеми з накопиченням ракет і вона потребує більше часу для того, щоб проводити більш такі масовані обстріли", - зазначив Мусієнко.

Зокрема, однією з причин того, чому противник не зміг так фактично протягом зими активно завдавати ударів як планував від початку опалювального сезону, є в тому, що Україна просунулася у завданні так званих "Діп страйків" - ударів вглиб РФ.

"І в рамках цих цілей завдаються удари як по військових аеродромах, ми бачимо ураження об'єктів в Енгельсі. Фактично якраз там внаслідок успішних ударів палала кілька діб нафтобаза, яка забезпечує потреби росавіації", - пояснив Мусієнко.

Він нагадує, що таких потужних уражень було кілька. І звичайно, що це зменшує можливості і спроможності росіян.

"Але треба розуміти, що, скажімо, ще на 1-2 масованих обстріли як мінімум до закінчення зими, й до закінчення опалювального сезону Росія звичайно може піти, щоб створити нам певні проблеми", - вважає Мусієнко.

Авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна також погодився, що вірогідність ракетних обстрілів з боку РФ підвищується.

"Але у росіян щось сталося з виробництвом ракет. Поки що ГУР не повідомляє, воно раніше досить активно повідомляло про кількість ракет у РФ, весь час випуск ракет у них зростав, аж раптом росіяни випускають, то 2, то 4 ракети", - звертає увагу Романенко.

За його словами, мова йде про балістику. Таких ракет, за оцінками експерта, росіяни виготовляли у кількості 40-50 одиниць на місяць.

"Тобто щось сталося з випуском російських ракет. Втім, вірогідність (масованого ракетного обстрілу - ред.) є. Навіть якщо в них випуск ракет впав. Але там була ще мова, що якісь ракети вони отримали від Ірану, якісь пускові перевозили від КНДР. Тому вірогідність ракетних ударів з морозами зростає. Але я дуже хочу помилятися в цьому випадку", - підсумував авіаексперт.

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