Риски с морозами растут. Может ли РФ устроить ракетную атаку по Украине: мнения экспертов

Как обратил внимание военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, сейчас морозы стали несколько сильнее, а затем, во-первых, Россия применяет беспилотники практически каждую ночь.

"Шахеды" эффективно сбиваются, но вместе с тем враг продолжает их применять. В том числе под ударом очень часто объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, но также и объекты именно энергетики, газораспределительные и т.д. И соответственно это представляет риски", - говорит Мусиенко.

Кроме того, учитывая то, что РФ взяла определенную паузу с ракетными обстрелами и после прошлого удара фактически прошло около 10 дней, она может накапливать ракеты и воспользоваться возможностью ухудшения погодных условий для того, чтобы попытаться создать нам проблемы в энергетике, считает собеседник.

"Риски такие существуют. В соответствии с этим РФ готовит баллистические ракеты, как российского производства, так и северокорейского. И даже там частично С-300, которые они снимают со складов устаревшие советские. В том числе они готовят собственную авиацию, ну и крылатые ракеты", - сказал Мусиенко.

При этом он акцентирует, что у врага возникли проблемы с накоплением ракет, учитывая тенденцию, что он не смог поддержать значительную интенсивность ракетных ударов в течение декабря-января, которые бы вызвали серьезные проблемы с украинской энергетикой, что бы привело к массовым длительным отключениям.

"Можно сказать, что у России действительно возникли проблемы с накоплением ракет и она требует больше времени для того, чтобы проводить более такие массированные обстрелы", - отметил Мусиенко.

В частности, одной из причин того, почему противник не смог так фактически в течение зимы активно наносить удары как планировал с начала отопительного сезона, является в том, что Украина продвинулась в нанесении так называемых "Дип страйков" - ударов вглубь РФ.

"И в рамках этих целей наносятся удары как по военным аэродромам, мы видим поражение объектов в Энгельсе. Фактически как раз там в результате успешных ударов горела несколько суток нефтебаза, которая обеспечивает потребности росавиации", - пояснил Мусиенко.

Он напоминает, что таких мощных поражений было несколько. И конечно, что это уменьшает возможности и способности россиян.

"Но надо понимать, что, скажем, еще на 1-2 массированных обстрела как минимум до окончания зимы, и до окончания отопительного сезона Россия конечно может пойти, чтобы создать нам определенные проблемы", - считает Мусиенко.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина также согласился, что вероятность ракетных обстрелов со стороны РФ повышается.

"Но у россиян что-то произошло с производством ракет. Пока что ГУР не сообщает, оно раньше достаточно активно сообщало о количестве ракет у РФ, все время выпуск ракет у них рос, и вдруг россияне выпускают, то 2, то 4 ракеты", - обращает внимание Романенко.

По его словам, речь идет о баллистике. Таких ракет, по оценкам эксперта, россияне изготавливали в количестве 40-50 единиц в месяц.

"То есть что-то произошло с выпуском российских ракет. Впрочем, вероятность (массированного ракетного обстрела - ред.) есть. Даже если у них выпуск ракет упал. Но там была еще речь, что какие-то ракеты они получили от Ирана, какие-то пусковые перевозили от КНДР. Поэтому вероятность ракетных ударов с морозами возрастает. Но я очень хочу ошибаться в этом случае", - подытожил авиаэксперт.

Что известно о предыдущей массированной атаке РФ по Украине