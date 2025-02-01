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Росіяни вдарили у житловий будинок в Полтаві

Полтава, Субота 01 лютого 2025 08:27
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Росіяни вдарили у житловий будинок в Полтаві Фото: росіяни вдарили у житловий будинок в Полтаві 1 лютого (t.me/poltavskaOVA)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія зранку атакує Україну дронаи та ракетами. Зокрема, у Полтаві є влучання в житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОВА.

"Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби.

"Інформація уточнюється. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях до відбою!" - додали в ОВА.

Є пошкодження електромереж в області

Також у Полтавській області є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

"Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - додали в адміністрації.

Обстріл РФ по Україні

Окупанти запустили по Україні ракети під час масованої комбінованої атаки вранці 1 лютого. Швидкісні цілі після пусків зі стратегічної авіації РФ зайшли у повітряний простір країни.

Зокрема, окупанти завдали по місту Запоріжжя понад десять ударів. Під ударом опинився і Харків, де одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Вибухи лунали і в Полтаві. Енергетики ввели екстренні відключення світла в декількох областях.

Детальніше про наслідки обстрілу 1 лютого по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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