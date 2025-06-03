Втрати авіації РФ від ударів СБУ зросли: Генштаб підтвердив знищення 41 літака

Російська Федерація втратила 41 військовий літак під час проведення спецоперації "Павутина", яку організувала СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак.

Серед втрат стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.



Зауважимо, що сьогодні вранці Генштаб у зведенні про втрати росіян вказав, що було знищено 12 літаків.

Спецоперація СБУ

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, СБУ за допомогою дронів вдарила по російських аеродромах.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок атаки було уражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ", - наголосив Малюк.

Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Раніше в СБУ підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.