Ризик ядерної катастрофи зріс до найвищого рівня з часів Холодної війни, - Гроссі

Слова Гроссі пролунали під час 11-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що проходить у Нью-Йорку.

Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, якого не було з часів розпалу Холодної війни.

"Війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні механізми, що забезпечують мир і безпеку, перебувають під величезним тиском. У сучасному ядерному просторі ми стикаємося з непевною паузою, де є більше учасників, більше ризиків і менше ясності", - сказав він.

Гроссі додав, що Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) діє вже понад п’ять десятиліть і має найширше коло учасників (191) серед усіх договорів у цій сфері. Він об’єднує країни, що володіють ядерною зброєю, та країни, що її не мають.

"В основі цих зусиль лежить система гарантій, яка завдяки надійній, справедливій та неупередженій системі перевірки забезпечує, щоб ядерні матеріали не використовувалися у військових цілях замість мирних", - зазначив він.

Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що запобігання розповсюдженню ядерної зброї "відповідає нашим спільним інтересам", а ДНЯЗ є "найпотужнішим багатостороннім інструментом".