Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії

Загроза застосування Росією ядерної зброї проти України, є "дуже високою". Ймовірно ворог атакуватиме вздовж лінії фронту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головного управління розвідки МО.
За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, в якості цілі для ядерного удару Росія може обрати:
"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", - пояснив представник воєнної розвідки України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що секретар РНБО Олексій Данілов оцінив ризик застосування Росією проти України ядерної зброї.
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, загроза ядерного удару завжди існує, однак питання виникає стосовно якості цього озброєння.
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