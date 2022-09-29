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Резніков відповів, чи є ризик ядерного удару з боку Росії

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Київ, Четвер 29 вересня 2022 11:48
Резніков відповів, чи є ризик ядерного удару з боку Росії Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ризик застосування Росією ядерної зброї проти України є завжди. Однак виникає питання стосовно якості цього озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

"Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психоне", - заявив Резніков.

При цьому міністр не береться оцінювати, наскільки такий крок з боку Кремля можливий, зазначивши, що у РФ є носії ("Іскандери", і "Калібри", і літаки).

"Якось я спілкувався з другим президентом Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якщо б цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все-одно треба було списувати та утилізувати. Ми його весь віддали до Росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії?" - підкреслив Резніков.

Також глава Міноборони нагадав, що українські ракети "Сатана" у Росії ще на озброєнні.

"Ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там", - додав Резніков.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що він нібито "не блефує".

Додамо, як пояснив РБК-Україна експерт з міжнародних енергетичних та відносин безпеки Михайло Гончар, такі погрози Москви більше схожі на "зондування ґрунту" Заходу, аніж реальною готовністю до такого кроку.

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Олексій Резніков Ядерна війна
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