Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России

Угроза применения Россией ядерного оружия против Украины является "очень высокой". Вероятно, враг будет атаковать вдоль линии фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главного управления разведки МО.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, в качестве цели для ядерного удара Россия может выбрать: дислокацию большого количества личного состава и техники вдоль линии фронта;

важные командные центры;

критическую инфраструктуру. "Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - пояснил представитель военной разведки Украины.