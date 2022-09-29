Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России

Угроза применения Россией ядерного оружия против Украины является "очень высокой". Вероятно, враг будет атаковать вдоль линии фронта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главного управления разведки МО.
По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, в качестве цели для ядерного удара Россия может выбрать:
"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - пояснил представитель военной разведки Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов оценил риск применения Россией против Украины ядерного оружия.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, угроза ядерного удара всегда существует, однако вопрос возникает касаемо качества этого вооружения.
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