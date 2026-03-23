Ризик аварійності гімназії "Київська Русь": Лісовий розповів, що буде з навчанням у закладі

Головне: Причина перевірки: фахівці визнали технічний стан будівлі на вул. Бориса Гмирі, 2-В "загрозливим".

фахівці визнали технічний стан будівлі на вул. Бориса Гмирі, 2-В "загрозливим". Позиція МОН: міністерство здивоване фактом аварійності, оскільки школа є відносно новою, і вже запитало детальну інформацію.

міністерство здивоване фактом аварійності, оскільки школа є відносно новою, і вже запитало детальну інформацію. Пріоритет: безпека дітей є питанням №1, проте розосередження учнів має бути "людиноцентричним".

безпека дітей є питанням №1, проте розосередження учнів має бути "людиноцентричним". Варіанти навчання: дітей можуть перевести до інших шкіл району або відправити на дистанційне навчання до кінця навчального року.

Що відомо про стан будівлі

Питання технічного стану гімназії "Київська Русь" на Осокорках нещодавно розглянули на засіданні столичної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Стані будівлі визнали загрозливим.

"З того, що ми знаємо по цій ситуації, ми розуміємо, що там є факт аварійності самої будівлі, хоча вона досить нова, недавно збудована, і це нас трошки дивує. Тому ми зараз запросили більш детальну інформацію", - зазначив Оксен Лісовий на пресконференції.

Він також додав, що "безпека дітей є пиатнням №1".

Як організують навчання

Міністр наголосив, що у разі вимушеного закриття закладу, місцева влада повинна врахувати зручність логістики для батьків та дітей. Головна мета - мінімізувати стрес від зміни навчального середовища.

Поки остаточне рішення щодо формату завершення навчального року для учнів "Київської Русі" ще не ухвалено, проте варіант онлайн-режиму розглядається як один із найбільш імовірних для швидкого реагування на загрозу.

Гімназія "Київська Русь" (фото: Олександр Ковтунов/Facebook)

Чому будівлю гімназії визнали небезпечною

За результатами комплексного обстеження, проведеного фахівцями "Науково-дослідного інституту будівельного виробництва", технічний стан гімназії "Київська Русь" на вулиці Бориса Гмирі, 2-В офіційно класифіковано як потенційну загрозу надзвичайної ситуації. Про це днями повідомив голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

Головні технічні порушення:

Тріщини у стінах: зафіксовано системні пошкодження вертикальних конструкцій.

Деформація перекриття: прогини плит перевищують допустимі будівельні норми.

Слабкість конструкцій: виявлено недостатню опорну здатність елементів будівлі.

Проблеми з фундаментом: зафіксовано системне замокання основи школи.

Комунікації: пошкодження внутрішніх трубопроводів.

За словами Ковтунова, територію навчального закладу найближчим часом буде огороджено, а будь-яку експлуатацію будівлі - повністю припинено до завершення відновлювальних робіт. Районна влада вже затвердила алгоритм термінового переведення учнів та вчителів у безпечні умови.