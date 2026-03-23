Ризик аварійності гімназії "Київська Русь": Лісовий розповів, що буде з навчанням у закладі

У разі підтвердження аварійності столичної гімназії "Київська Русь", учнів переведуть до інших навчальних закладів. Цей процес мають організувати з урахуванням зручності для дітей і батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра освіти і науки Оксена Лісового під час прес-конференції за підсумками трьох років роботи команди Міносвіти.
Головне:
Питання технічного стану гімназії "Київська Русь" на Осокорках нещодавно розглянули на засіданні столичної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Стані будівлі визнали загрозливим.
"З того, що ми знаємо по цій ситуації, ми розуміємо, що там є факт аварійності самої будівлі, хоча вона досить нова, недавно збудована, і це нас трошки дивує. Тому ми зараз запросили більш детальну інформацію", - зазначив Оксен Лісовий на пресконференції.
Він також додав, що "безпека дітей є пиатнням №1".
Міністр наголосив, що у разі вимушеного закриття закладу, місцева влада повинна врахувати зручність логістики для батьків та дітей. Головна мета - мінімізувати стрес від зміни навчального середовища.
Поки остаточне рішення щодо формату завершення навчального року для учнів "Київської Русі" ще не ухвалено, проте варіант онлайн-режиму розглядається як один із найбільш імовірних для швидкого реагування на загрозу.
За результатами комплексного обстеження, проведеного фахівцями "Науково-дослідного інституту будівельного виробництва", технічний стан гімназії "Київська Русь" на вулиці Бориса Гмирі, 2-В офіційно класифіковано як потенційну загрозу надзвичайної ситуації. Про це днями повідомив голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов.
Головні технічні порушення:
За словами Ковтунова, територію навчального закладу найближчим часом буде огороджено, а будь-яку експлуатацію будівлі - повністю припинено до завершення відновлювальних робіт. Районна влада вже затвердила алгоритм термінового переведення учнів та вчителів у безпечні умови.
