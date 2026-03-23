RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Риск аварийности гимназии "Киевская Русь": Лисовой рассказал, что будет с обучением в заведении

18:06 23.03.2026 Пн
3 мин
Безопасность учеников является вопросом №1 для МОН
aimg Василина Копытко
Оксен Лисовой отреагировал на ситуацию с "аварийной" гимназией в Киеве (фото: facebook.com_KabminUA)

В случае подтверждения аварийности столичной гимназии "Киевская Русь", учеников переведут в другие учебные заведения. Этот процесс должен организовать с учетом удобства для детей и родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового на пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования.

Читайте также: Зачем Украина переходит на 12-летнюю школу и кого изменения ждут уже в 2026-м

Главное:

  • Причина проверки: специалисты признали техническое состояние здания на ул. Бориса Гмыри, 2-В "угрожающим".
  • Позиция МОН: министерство удивлено фактом аварийности, поскольку школа является относительно новой, и уже запросило подробную информацию.
  • Приоритет: безопасность детей является вопросом №1, однако рассредоточение учеников должно быть "человекоцентричным".
  • Варианты обучения: детей могут перевести в другие школы района или отправить на дистанционное обучение до конца учебного года.

Что известно о состоянии здания

Вопрос технического состояния гимназии "Киевская Русь" на Осокорках недавно рассмотрели на заседании столичной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Состояние здания признали угрожающим.

"Из того, что мы знаем по этой ситуации, мы понимаем, что там есть факт аварийности самого здания, хотя оно достаточно новое, недавно построенное, и это нас немножко удивляет. Поэтому мы сейчас запросили более подробную информацию", - отметил Оксен Лисовой на пресс-конференции.

Он также добавил, что "безопасность детей является вопросом №1".

Как организуют обучение

Министр отметил, что в случае вынужденного закрытия заведения, местные власти должны учесть удобство логистики для родителей и детей. Главная цель - минимизировать стресс от изменения учебной среды.

Пока окончательное решение относительно формата завершения учебного года для учеников "Киевской Руси" еще не принято, однако вариант онлайн-режима рассматривается как один из наиболее вероятных для быстрого реагирования на угрозу.

Гимназия "Киевская Русь" (фото: Александр Ковтунов/Facebook)

Почему здание гимназии признали опасным

По результатам комплексного обследования, проведенного специалистами "Научно-исследовательского института строительного производства", техническое состояние гимназии "Киевская Русь" на улице Бориса Гмыри, 2-В официально классифицировано как потенциальная угроза чрезвычайной ситуации. Об этом на днях сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

Главные технические нарушения:

  • Трещины в стенах: зафиксировано системные повреждения вертикальных конструкций.
  • Деформация перекрытия: прогибы плит превышают допустимые строительные нормы.
  • Слабость конструкций: выявлена недостаточная несущая способность элементов здания.
  • Проблемы с фундаментом: зафиксировано системное замокание основания школы.
  • Коммуникации: повреждение внутренних трубопроводов.

По словам Ковтунова, территория учебного заведения в ближайшее время будет ограждена, а любая эксплуатация здания - полностью прекращена до завершения восстановительных работ. Сейчас районная власть уже утвердила алгоритм срочного перевода учеников и учителей в безопасные условия.

Читайте также о том, что МОН Украины утвердило Типовую образовательную программу для 1-4 классов. Обучение по ней первоклассники начнут с 2028 года.

Ранее мы писали о том, что сейчас продолжается образовательная реформа старшей школы - какие изменения ждут учеников еще 150 лицеев Украины уже с сентября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
