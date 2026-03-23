Риск аварийности гимназии "Киевская Русь": Лисовой рассказал, что будет с обучением в заведении

Главное: Причина проверки: специалисты признали техническое состояние здания на ул. Бориса Гмыри, 2-В "угрожающим".

Позиция МОН: министерство удивлено фактом аварийности, поскольку школа является относительно новой, и уже запросило подробную информацию.

Приоритет: безопасность детей является вопросом №1, однако рассредоточение учеников должно быть "человекоцентричным".

Варианты обучения: детей могут перевести в другие школы района или отправить на дистанционное обучение до конца учебного года.

Что известно о состоянии здания

Вопрос технического состояния гимназии "Киевская Русь" на Осокорках недавно рассмотрели на заседании столичной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Состояние здания признали угрожающим.

"Из того, что мы знаем по этой ситуации, мы понимаем, что там есть факт аварийности самого здания, хотя оно достаточно новое, недавно построенное, и это нас немножко удивляет. Поэтому мы сейчас запросили более подробную информацию", - отметил Оксен Лисовой на пресс-конференции.

Он также добавил, что "безопасность детей является вопросом №1".

Как организуют обучение

Министр отметил, что в случае вынужденного закрытия заведения, местные власти должны учесть удобство логистики для родителей и детей. Главная цель - минимизировать стресс от изменения учебной среды.

Пока окончательное решение относительно формата завершения учебного года для учеников "Киевской Руси" еще не принято, однако вариант онлайн-режима рассматривается как один из наиболее вероятных для быстрого реагирования на угрозу.

Гимназия "Киевская Русь" (фото: Александр Ковтунов/Facebook)

Почему здание гимназии признали опасным

По результатам комплексного обследования, проведенного специалистами "Научно-исследовательского института строительного производства", техническое состояние гимназии "Киевская Русь" на улице Бориса Гмыри, 2-В официально классифицировано как потенциальная угроза чрезвычайной ситуации. Об этом на днях сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

Главные технические нарушения:

Трещины в стенах: зафиксировано системные повреждения вертикальных конструкций.

Деформация перекрытия: прогибы плит превышают допустимые строительные нормы.

Слабость конструкций: выявлена недостаточная несущая способность элементов здания.

Проблемы с фундаментом: зафиксировано системное замокание основания школы.

Коммуникации: повреждение внутренних трубопроводов.

По словам Ковтунова, территория учебного заведения в ближайшее время будет ограждена, а любая эксплуатация здания - полностью прекращена до завершения восстановительных работ. Сейчас районная власть уже утвердила алгоритм срочного перевода учеников и учителей в безопасные условия.