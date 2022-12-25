Різдвяний рецепт BBQ: прикордонники показали знищення ворожої БМП

Аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила у Луганській області ворожу БМП, яку потім знищили українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

"У Луганській області аеророзвідка ДПСУ виявила ворожу БМП. Координати виявленої цілі прикордонники передали побратимам-артилеристам ЗСУ. Вже з першого пострілу "беха" була вражена майстерністю "богів війни". Другий снаряд - справжнє фаєр-шоу для окупантів!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові знищили позицію російських військових на Луганському напрямку. Після ураження здетонував і боєкомплект окупантів.

Також раніше ми писали, що територіальна оборона 22 грудня у Сумській області знищила диверсійну групу окупантів.

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