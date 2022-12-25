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Рождественский рецепт BBQ: пограничники показали уничтожение вражеской БМП

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Луганская область, Воскресенье 25 декабря 2022 23:13
Рождественский рецепт BBQ: пограничники показали уничтожение вражеской БМП Фото: пограничники показали видео уничтожение вражеской БМП (facebook.com/usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила в Луганской области вражескую БМП, которую затем уничтожили украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"В Луганской области аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ. Уже с первого выстрела "беха" была поражена мастерством "богов войны". Второй снаряд - настоящее файер-шоу для оккупантов!", - говорится в сообщении.

Видео уничтожение вражеской техники показали на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины.

"Рождественский рецепт BBQ (барбекю): в набитую оккупантами "беху" добавляем артиллерийский снаряд. Готово!", - пошутили пограничники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные уничтожили позицию российских военных на Луганском направлении. После поражения сдетонировал и боекомплект оккупантов.

Также ранее мы писали, что территориальная оборона 22 декабря в Сумской области уничтожила диверсионную группу оккупантов.

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