Десантники знищили позицію і боєприпаси росіян під Луганськом (відео)

Українські військові знищили позицію російських військових на Луганському напрямку. Після ураження здетонував і боєкомплект окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомлялось, через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювати лікарні Луганської області у військові госпіталі. Так сталося з місцевими медустановами у Біловодську та Марківці.

Відзначимо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 480 окупантів та збили вісім ворожих БПЛА. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять 101430 військових вбитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.