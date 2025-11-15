Різдвяний піст під час війни: священник пояснив, що робити військовим й від чого відмовитись
Сьогодні, згідно з чинним календарем ПЦУ, розпочався четвертий за рік багатоденний піст - Різдвяний або Пилипів. Водночас Церква не стільки регулює харчові практики у цей період - що нам можна чи не можна їсти - скільки говорить про смисли, про які ми маємо думати.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей Православної Церкви України (ПЦУ) Георгій Коваленко.
Чи обов'язково військовим у піст змінювати раціон чи ходити в храм
За словами експерта, обмеження себе в їжі у період посту є "певною допоміжною практикою".
"І вони здебільшого зараз вирішуються в індивідуальному порядку. Адже ми живемо у час війни. Військові, у них, звичайно, свої практики. І їх не треба обмежувати, напевно, в їжі", - поділився священник.
Він додав, що піст - це одна практика, а відвідування храму - інша.
"Піст напряму не пов'язаний зі сповіддю й причастям. Це - різні практики. Коли вони об'єднуються - це добре. Коли щось із них неможливе - треба дивитися на умови", - пояснив Коваленко.
В цілому, за його словами, постувати потрібно "розумно".
"Військовим, вагітним, хворим, дітям, людям подорожуючим. Щодо цього потрібно просто порадитися зі своїм священником і обрати ту форму, яка реальна і можлива. Тобто постувати – це не про їжу... Постувати можна взагалі не звертаючи уваги на їжу", - розповів протоієрей.
Як саме можуть постувати українські військові під час війни
Коваленко повідомив, що в цілому піст - це "певна практика свідомого самообмеження".
Йдеться про те, щоб людина свідомо обмежувала себе в тому, що умовно "не є корисним".
"Наприклад, є проблема у війську з лайкою. Чом би не попрактикувати, принаймні у спілкуванні дружньому, з побратимами? Відмовитися на час посту - попрактикувати таку відмову від лайки?", - пояснив священник.
За його словами, це - хороша практика, для якої "не потрібно чогось додаткового".
"Більше того, піст може бути часом для читання чи слухання певного типу літератури. І це - також певна практика", - додав Коваленко.
Він уточнив, що піст - це "коли ми намагаємось робити більше важливого й корисного". І відмовлятися "від некорисного й того, що викликає в нас залежності".
"Якщо алкоголь - це залежність для людини, то, в принципі, я б радив на час посту свідомо відмовлятися взагалі від алкоголю", - зазначив протоієрей.
Адже піст має навчити людину "не бути залежними від їжі й від алкоголю в тому числі".
"Я думаю, що якраз попрактикувати обмеження або повну відмову від алкоголю під час посту - це хороша практика. Але не є обов'язковою", - поділився експерт.
Насамкінець він нагадав, що "у кожного свої можуть бути залежності", тому якраз у період посту можна "попрактикувати такі речі свідомо".
"Зрозуміти, що тобі заважає бути кращою людиною. Чи бути гідним християнином. І попрактикувати відмову від того, що заважає. І, навпаки, попрактикувати те, що допомагає, чи є важливим і корисним", - підсумував Коваленко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи обов'язковий Різдвяний піст для дітей, вагітних і хворих людей.
Крім того, ми пояснювали, як не перетворити піст на дієту.
Читайте також про всі найважливіші церковні свята у листопаді 2025 року за чинним календарем ПЦУ (які дні - особливо важливі для українців і чим саме).