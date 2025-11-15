ua en ru
Рождественский пост во время войны: священник объяснил, что делать военным и от чего отказаться

Суббота 15 ноября 2025 07:30
UA EN RU
Рождественский пост во время войны: священник объяснил, что делать военным и от чего отказаться Военные могут придерживаться Рождественского поста по-разному (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, согласно действующему календарю ПЦУ, начался четвертый за год многодневный пост - Рождественский или Филиппов. Вместе с тем Церковь не столько регулирует пищевые практики в этот период - что нам можно или нельзя есть - сколько говорит о смыслах, о которых мы должны думать.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей Православной Церкви Украины (ПЦУ) Георгий Коваленко.

Обязательно ли военным в пост менять рацион или ходить в храм

По словам эксперта, ограничения себя в еде в период поста являются "определенной вспомогательной практикой".

"И они в основном сейчас решаются в индивидуальном порядке. Ведь мы живем во время войны. Военные, у них, конечно, свои практики. И их не нужно ограничивать, наверное, в еде", - поделился священник.

Он добавил, что пост - это одна практика, а посещение храма - другая.

"Пост напрямую не связан с исповедью и причастием. Это - разные практики. Когда они объединяются - это хорошо. Когда что-то из них невозможно - надо смотреть на условия", - объяснил Коваленко.

В целом, по его словам, поститься нужно "разумно".

"Военным, беременным, больным, детям, людям путешествующим. По этому поводу нужно просто посоветоваться со своим священником и выбрать ту форму, которая реальна и возможна. То есть поститься - это не о еде... Поститься можно вообще не обращая внимания на еду", - рассказал протоиерей.

Как именно могут поститься украинские военные во время войны

Коваленко сообщил, что в целом пост - это "определенная практика сознательного самоограничения".

Речь идет о том, чтобы человек сознательно ограничивал себя в том, что условно "не является полезным".

"Например, есть проблема в армии со сквернословием. Почему бы не попрактиковать, по крайней мере в общении дружеском, с побратимами? Отказаться на время поста - попрактиковать такой отказ от брани?", - объяснил священник.

По его словам, это - хорошая практика, для которой "не нужно чего-либо дополнительного".

"Более того, пост может быть временем для чтения или слушания определенного типа литературы. И это - также определенная практика", - добавил Коваленко.

Он уточнил, что пост - это "когда мы стараемся делать больше важного и полезного". И отказываться "от неполезного и того, что вызывает у нас зависимости".

"Если алкоголь - это зависимость для человека, то, в принципе, я бы советовал на время поста сознательно отказываться вообще от алкоголя", - отметил протоиерей.

Ведь пост должен научить человека "не быть зависимыми от пищи и от алкоголя в том числе".

"Я думаю, что как раз попрактиковать ограничение или полный отказ от алкоголя во время поста - это хорошая практика. Но не является обязательной", - поделился эксперт.

В завершение он напомнил, что "у каждого свои могут быть зависимости", поэтому как раз в период поста можно "попрактиковать такие вещи сознательно".

"Понять, что тебе мешает быть лучшим человеком. Или быть достойным христианином. И попрактиковать отказ от того, что мешает. И, наоборот, попрактиковать то, что помогает, является важным и полезным", - подытожил Коваленко.

Напомним, ранее мы рассказывали, обязателен ли Рождественский пост для детей, беременных и больных людей.

Кроме того, мы объясняли, как не превратить пост в диету.

Читайте также обо всех важнейших церковных праздниках в ноябре 2025 года по действующему календарю ПЦУ (какие дни - особенно важны для украинцев и чем именно).

