Різдвяні застілля під загрозою: які домашні продукти найчастіше викликають ботулізм

Різдвяні та новорічні свята традиційно супроводжуються щедрими застіллями, однак саме домашні консерви можуть нести серйозну загрозу для здоров’я. Йдеться про ризик захворювання на ботулізм, який найчастіше виникає через порушення технологій домашнього консервування.

РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров’я розповідає, як вберегтися від хвороби.

Чим небезпечний ботулізм

Ботулізм - це важке харчове отруєння, спричинене токсином бактерії Clostridium botulinum. Він уражає нервову систему, блокуючи передачу сигналів до м’язів, що може призвести до паралічу. У тяжких випадках токсин вражає дихальні м’язи, створюючи пряму загрозу життю.

Перші симптоми зазвичай з’являються через 12-36 годин після вживання заражених продуктів. Серед них - утруднене ковтання і дихання, сухість у роті, порушення зору та м’язова слабкість.

Які продукти найчастіше спричиняють отруєння

Найбільший ризик становлять:

не патрана в’ялена або сушена риба;

домашні м’ясні, рибні, грибні та овочеві консерви;

домашні паштети й ковбаси.

У ЦГЗ наголошують, що патрання вже готової риби не знижує ризик отруєння. Також варто пам’ятати, що ботулізм не має запаху і навіть невелика доза токсину може стати смертельною.

Як уберегтися від ботулізму

Фахівці радять не вживати продукти сумнівного походження, зокрема куплені "з рук" або на стихійних ринках, а також консервацію в здутій, пошкодженій чи іржавій тарі. Для домашнього консервування рекомендують використовувати автоклави та дотримуватися всіх вимог безпеки.

Водночас у Центрі громадського здоров’я заспокоюють: у всіх регіонах України є достатні запаси протиботулінічної сироватки. Проте найефективнішим способом захисту залишається уважність до продуктів і поінформованість.

Що робити при перших симптомах

У разі появи ознак ботулізму необхідно негайно звернутися до лікаря та повідомити, якщо напередодні вживали домашні консерви чи рибу. Самолікування у таких випадках може бути смертельно небезпечним.