Рождественские застолья под угрозой: какие домашние продукты чаще всего вызывают ботулизм

Рождественские и новогодние праздники традиционно сопровождаются щедрыми застольями, однако именно домашние консервы могут нести серьезную угрозу для здоровья. Речь идет о риске заболевания ботулизмом, который чаще всего возникает из-за нарушения технологий домашнего консервирования.

РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья рассказывает, как уберечься от болезни.

Чем опасен ботулизм

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное токсином бактерии Clostridium botulinum. Он поражает нервную систему, блокируя передачу сигналов к мышцам, что может привести к параличу. В тяжелых случаях токсин поражает дыхательные мышцы, создавая прямую угрозу жизни.

Первые симптомы обычно появляются через 12-36 часов после употребления зараженных продуктов. Среди них - затрудненное глотание и дыхание, сухость во рту, нарушение зрения и мышечная слабость.

Какие продукты чаще всего вызывают отравление

Наибольший риск представляют:

не патраная вяленая или сушеная рыба;

домашние мясные, рыбные, грибные и овощные консервы;

домашние паштеты и колбасы.

В ЦОЗ отмечают, что потрошение уже готовой рыбы не снижает риск отравления. Также стоит помнить, что ботулизм не имеет запаха и даже небольшая доза токсина может стать смертельной.

Как уберечься от ботулизма

Специалисты советуют не употреблять продукты сомнительного происхождения, в частности купленные "с рук" или на стихийных рынках, а также консервацию во вздутой, поврежденной или ржавой таре. Для домашнего консервирования рекомендуют использовать автоклавы и соблюдать все требования безопасности.

В то же время в Центре общественного здоровья успокаивают: во всех регионах Украины есть достаточные запасы противоботулинической сыворотки. Однако самым эффективным способом защиты остается внимательность к продуктам и осведомленность.

Что делать при первых симптомах

В случае появления признаков ботулизма необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить, если накануне употребляли домашние консервы или рыбу. Самолечение в таких случаях может быть смертельно опасным.