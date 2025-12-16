ua en ru
Рождественские застолья под угрозой: какие домашние продукты чаще всего вызывают ботулизм

Вторник 16 декабря 2025 18:23
Рождественские застолья под угрозой: какие домашние продукты чаще всего вызывают ботулизм Фото: Рождественский стол (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Рождественские и новогодние праздники традиционно сопровождаются щедрыми застольями, однако именно домашние консервы могут нести серьезную угрозу для здоровья. Речь идет о риске заболевания ботулизмом, который чаще всего возникает из-за нарушения технологий домашнего консервирования.

РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья рассказывает, как уберечься от болезни.

Чем опасен ботулизм

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное токсином бактерии Clostridium botulinum. Он поражает нервную систему, блокируя передачу сигналов к мышцам, что может привести к параличу. В тяжелых случаях токсин поражает дыхательные мышцы, создавая прямую угрозу жизни.

Первые симптомы обычно появляются через 12-36 часов после употребления зараженных продуктов. Среди них - затрудненное глотание и дыхание, сухость во рту, нарушение зрения и мышечная слабость.

Какие продукты чаще всего вызывают отравление

Наибольший риск представляют:

  • не патраная вяленая или сушеная рыба;
  • домашние мясные, рыбные, грибные и овощные консервы;
  • домашние паштеты и колбасы.

В ЦОЗ отмечают, что потрошение уже готовой рыбы не снижает риск отравления. Также стоит помнить, что ботулизм не имеет запаха и даже небольшая доза токсина может стать смертельной.

Как уберечься от ботулизма

Специалисты советуют не употреблять продукты сомнительного происхождения, в частности купленные "с рук" или на стихийных рынках, а также консервацию во вздутой, поврежденной или ржавой таре. Для домашнего консервирования рекомендуют использовать автоклавы и соблюдать все требования безопасности.

В то же время в Центре общественного здоровья успокаивают: во всех регионах Украины есть достаточные запасы противоботулинической сыворотки. Однако самым эффективным способом защиты остается внимательность к продуктам и осведомленность.

Что делать при первых симптомах

В случае появления признаков ботулизма необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить, если накануне употребляли домашние консервы или рыбу. Самолечение в таких случаях может быть смертельно опасным.

Ранее РБК-Украина писало, что рождественский стол для украинцев в 2025 году будет стоить в среднем 1374 гривны, что лишь незначительно дороже, чем в прошлом году. Сохранить почти неизменную цену удалось благодаря удешевлению борщевых овощей, хотя отдельные продукты - рыба, масло, бобовые и замороженные ягоды - заметно подорожали.

Также мы рассказывали о значении каждого из 12 постных блюд на столе в Сочельник.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

