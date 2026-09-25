Різдво в Україні за новим стилем: як змінився календар і коли свято цієї зими

Раніше українці "традиційно" відзначали Різдво Христове після Нового року - в січні. Проте потім дата свята відчутно змінилась.
Докладніше про те, чому Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа припадає тепер на інший день і коли саме святкувати його цієї зими (а також чи можна робити це двічі), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головним "орієнтиром" для всіх вірян впродовж року є чинний церковний календар.
Саме в ньому розписано, в які дні вшановується пам'ять тих чи інших апостолів, святителів, преподобних, мучеників та інших визначних постатей.
Він підказує, які дні (чи навіть цілі періоди часу) - особливо важливі для українців завдяки своїй історії та унікальним традиціям.
Йдеться, наприклад, про поминальні дні, пости а також великі свята, витоки яких сягають часом ще дохристиянської доби.
Раніше Православна Церква України керувалась так званим "старим" або ж юліанським календарем. Згідно з ним Різдво Христове припадало щороку на 7 січня.
Однак у 2023 році ПЦУ перейшла на "новий" стиль - новоюліанський календар, який вважається:
У результаті такого рішення всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами, до яких звикли люди) змістились на 13 днів раніше.
Саме тому свою дату "змінило" й Різдво.
14 липня 2023 року Верховна Рада схвалила закон 3258-IX про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.
Дещо згодом (28 липня) документ, який змінив окремі дати державного відзначення низки свят (привів їх у відповідність до новоюліанського календаря), підписав президент Володимир Зеленський.
Так святкування Різдва в Україні було перенесене з 7 січня (як це було раніше) на 25 грудня.
Отже тепер - за новоюліанським церковним календарем та згідно з календарем офіційних свят в Україні - Різдво Христове (або Різдво Господнє) припадає на останній місяць року.
У 2026 році 25 грудня - це п'ятниця.
Водночас святвечір 2026 року настане у четвер, 24 грудня.
Раніше ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі для РБК-Україна пояснив, що Церква не забороняє жити за старим календарем тим, хто цього хоче.
Тобто попри всі офіційні зміни, кожна громада в Україні має право самостійно визначитися з датою святкування.
При цьому кожна парафія має самостійно визначитись - якого церковного календаря дотримуватись.
Священник уточнив, що церковна спільнота "живе не числами, не датами, не календарем в якому є дати та місяці".
"Вона живе річним або службовим... (святковим) циклом. І тому, фактично, немає жодної потреби двічі святкувати великі свята", - зауважив експерт.
Отже, виходячи з цього, в Україні дійсно можуть бути "два Різдва".
Точніше дві дати, в які можна відзначати день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.
Водночас святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня - двічі - православна людина не може.
Нагадаємо, раніше протоієрей ПЦУ розповів, кому в Україні перехід на "новий" церковний календар дався найлегше.
Тим часом у прес-службі ПЦУ повідомили, що насправді відомо про народження Ісуса Христа, у чому полягає символізм свята й звідки взялась традиція прикрашати ялинку.
Читайте також, чим особливий Різдвяний піст і як потрібно поводитись у цей період кожному українцю (в тому числі дітям, вагітним, військовослужбовцям або хворим людям).