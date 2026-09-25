Рождество в Украине по новому стилю: как изменился календарь и когда праздник этой зимой

Почему Рождество Христово "сменило" дату

Главным "ориентиром" для всех верующих в течение года является действующий церковный календарь.

Именно в нем расписано, в какие дни почитается память тех или иных апостолов, святителей, преподобных, мучеников и других выдающихся фигур.

Он подсказывает, какие дни (или даже целые периоды времени) особенно важны для украинцев благодаря своей истории и уникальным традициям.

Речь идет, например, о поминальных днях, постах, а также больших праздниках, истоки которых уходят временами еще в дохристианскую эпоху.

Раньше Православная Церковь Украины руководствовалась так называемым "старым" или же юлианским календарем. Согласно ему Рождество Христово приходилось ежегодно на 7 января.

Однако в 2023 году ПЦУ перешла на "новый" стиль - новоюлианский календарь, который считается:

более совершенным, чем юлианский;

более точным (более близким к астрономическим событиям), чем григорианский.

В результате такого решения все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами, к которым привыкли люди) сместились на 13 дней раньше.

Именно поэтому свою дату "сменило" и Рождество.

Когда теперь празднуют Рождество в Украине

14 июля 2023 года Верховная Рада приняла закон 3258-IX о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины.

Несколько позже (28 июля) документ, изменивший отдельные даты государственного празднования ряда праздников (приведший их в соответствие с новоюлианским календарем), подписал президент Владимир Зеленский.

Так празднование Рождества в Украине было перенесено с 7 января (как это было раньше) на 25 декабря.

Следовательно теперь - по новоюлианскому церковному календарю и согласно календарю официальных праздников в Украине - Рождество Христово (или Рождество Господне) приходится на последний месяц года.

Рождество Христово в 2026 году по новоюлианскому календарю (скриншот: pomisna.info/ru/tserkva/kalendar)

В 2026 году 25 декабря - это пятница.

В то же время святвечер 2026 года наступит в четверг, 24 декабря.

Навечерие Рождества Христова или же Рождественский святвечер в 2026 году (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Можно ли отмечать Рождество Христово дважды

Ранее ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии для РБК-Украина объяснил, что Церковь не запрещает жить по старому календарю тем, кто этого хочет.

То есть несмотря на все официальные изменения, каждая община в Украине имеет право самостоятельно определиться с датой празднования.

При этом каждый приход должен самостоятельно определиться - какого церковного календаря придерживаться.

Священник уточнил, что церковное сообщество "живет не числами, не датами, не календарем, в котором есть даты и месяцы".

"Оно живет годовым или служебным... (праздничным) циклом. И потому, фактически, нет никакой нужды дважды праздновать большие праздники", - заметил эксперт.

Следовательно, исходя из этого, в Украине действительно могут быть "два Рождества".

Вернее, две даты, в которые можно отмечать день рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.

В то же время праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января - дважды - православный человек не может.