Різдво та Новий рік: чи будуть в Україні додаткові вихідні

Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Через війну додаткових вихідних на Різдво та Новий рік не буде.

Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні.

Ставлення українців до Нового року та Різдва

За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України (63%) та День захисників та захисниць України (54%).

Новий рік, який урочисто відзначають у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п'ятому місці (52%).

Зміна календаря

В Україні з цього року святковим днем є лише Різдво 25 грудня, тоді як раніше воно відзначалося двічі (також 7 січня).

Крім того, Рада встановила на 15 липня - День Української державності (замість 28 липня), коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, на 1 жовтня - День захисників та захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Після переходу ПЦУ на новий календар віруючі відзначатимуть деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема: