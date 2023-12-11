Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные
Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Из-за войны дополнительных выходных на Рождество и Новый год не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) выпадают на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.
Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Законом отменены все праздничные дни.
Отношение украинцев к Новому году и Рождеству
По данным опроса КмИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины (63%) и День защитников и защитниц Украины (54%).
Новый год, который торжественно отмечают во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте (52%).
Изменение календаря
В Украине с этого года праздничным днем является только Рождество 25 декабря, в то время как до этого оно отмечалось дважды (также 7 января).
Кроме того Рада установила на 15 июля - День Украинской государственности (вместо 28 июля), когда чтится память святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, на 1 октября - День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покровы Пресвятой Богородицы.
После перехода ПЦУ на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты. В частности:
- День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;
- Рождество - 25 декабря вместо 7 января;
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря вместо 8 января;
- День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря вместо 13 января;
- Крещение Господне - 6 января вместо 19 января;
- Сретение Господне - 2 февраля вместо 15 февраля.