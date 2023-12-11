Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные

Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Из-за войны дополнительных выходных на Рождество и Новый год не будет.

Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) выпадают на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.

Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Законом отменены все праздничные дни.

Отношение украинцев к Новому году и Рождеству

По данным опроса КмИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины (63%) и День защитников и защитниц Украины (54%).

Новый год, который торжественно отмечают во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте (52%).

Изменение календаря

В Украине с этого года праздничным днем является только Рождество 25 декабря, в то время как до этого оно отмечалось дважды (также 7 января).

Кроме того Рада установила на 15 июля - День Украинской государственности (вместо 28 июля), когда чтится память святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, на 1 октября - День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покровы Пресвятой Богородицы.

После перехода ПЦУ на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты. В частности: