"Рівнозначно залякуванню та примусу": Макрон відповів на візові санкції США

За його словами, візові обмеження США проти європейських діячів є "рівнозначними залякуванню та примусу" і ставлять під загрозу цифровий суверенітет Європи.

Йдеться про візові обмеження, які США запровадили проти Тьєррі Бретона та ще чотирьох європейських діячів.

Макрон підкреслив, що цифрові правила Європейського Союзу були прийняті Європейським парламентом і Радою в результаті демократичного та суверенного процесу. Вони покликані забезпечити чесну конкуренцію між платформами всередині Європи та гарантувати, що те, що є незаконним офлайн, лишається незаконним і в онлайн-середовищі, а не спрямовані на обмеження будь-якої третьої країни.

Президент наголосив, що ці норми не застосовуються за межами Європи. Саме тому, за словами Макрона, Франція разом із Європейською Комісією та партнерами по ЄС продовжуватиме захищати свій цифровий суверенітет і регуляторну автономію, відстоюючи право ЄС самостійно визначати правила для цифрового простору.

Ця заява Макрона стала чітким сигналом про готовність Європи відстоювати свої інтереси у сфері цифрової політики навіть перед тиском з боку стратегічних партнерів.