"Равнозначно запугиванию и принуждению": Макрон ответил на визовые санкции США

По его словам, визовые ограничения США против европейских деятелей являются "равнозначными запугиванию и принуждению" и ставят под угрозу цифровой суверенитет Европы.

Речь идет о визовых ограничениях, которые США ввели против Тьерри Бретона и еще четырех европейских деятелей.

Макрон подчеркнул, что цифровые правила Европейского Союза были приняты Европейским парламентом и Советом в результате демократического и суверенного процесса. Они призваны обеспечить честную конкуренцию между платформами внутри Европы и гарантировать, что то, что является незаконным офлайн, остается незаконным и в онлайн-среде, а не направлены на ограничение любой третьей страны.

Президент подчеркнул, что эти нормы не применяются за пределами Европы. Именно поэтому, по словам Макрона, Франция вместе с Европейской Комиссией и партнерами по ЕС будет продолжать защищать свой цифровой суверенитет и регуляторную автономию, отстаивая право ЕС самостоятельно определять правила для цифрового пространства.

Это заявление Макрона стало четким сигналом о готовности Европы отстаивать свои интересы в сфере цифровой политики даже перед давлением со стороны стратегических партнеров.