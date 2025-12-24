RU

"Равнозначно запугиванию и принуждению": Макрон ответил на визовые санкции США

Фото: Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил визовые ограничения США против европейских деятелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Эммануэля Макрона в соцсети Х.

По его словам, визовые ограничения США против европейских деятелей являются "равнозначными запугиванию и принуждению" и ставят под угрозу цифровой суверенитет Европы.

Речь идет о визовых ограничениях, которые США ввели против Тьерри Бретона и еще четырех европейских деятелей.

Макрон подчеркнул, что цифровые правила Европейского Союза были приняты Европейским парламентом и Советом в результате демократического и суверенного процесса. Они призваны обеспечить честную конкуренцию между платформами внутри Европы и гарантировать, что то, что является незаконным офлайн, остается незаконным и в онлайн-среде, а не направлены на ограничение любой третьей страны.

Президент подчеркнул, что эти нормы не применяются за пределами Европы. Именно поэтому, по словам Макрона, Франция вместе с Европейской Комиссией и партнерами по ЕС будет продолжать защищать свой цифровой суверенитет и регуляторную автономию, отстаивая право ЕС самостоятельно определять правила для цифрового пространства.

Это заявление Макрона стало четким сигналом о готовности Европы отстаивать свои интересы в сфере цифровой политики даже перед давлением со стороны стратегических партнеров.

 

Визовые ограничения США

Напомним, США ввели запрет на въезд в страну для пяти европейцев, среди которых бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Это произошло после публичных обвинений в попытках давить на американские технологические компании и "цензурировать" взгляды в соцсетях.

Аналогичные ограничения применены против Имран Ахмеда (Centre for Countering Digital Hate), Клера Мелфорда (Global Disinformation Index), а также Анны-Лены фон Ходенберг и Жозефины Баллон (HateAid). Все они занимаются борьбой с дезинформацией и языком ненависти в интернете.

ЕС уже потребовал от Соединенных Штатов предоставить разъяснения по примененным ограничениям, а в Еврокомиссии пообещали "быстро и решительно" отреагировать при необходимости.

США, со своей стороны, утверждают, что меры направлены на защиту свободы слова и американских интересов, и что ограничения связаны с угрозой "цензуры американских взглядов" в цифровой среде.

