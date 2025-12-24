ua en ru
Рубіо оголосив візові санкції іноагентам, які тиснуть на свободу слова у США

Середа 24 грудня 2025 02:20
Рубіо оголосив візові санкції іноагентам, які тиснуть на свободу слова у США Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Сполучені Штати оголосили заходи для протидії так званому "глобальному комплексу цензури" та запровадили візові обмеження проти низки іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Наразі Вашингтон вводить візові санкції проти п’ятьох осіб, яких звинувачують у спробах тиску на американські технологічні компанії з метою цензурування контенту та обмеження свободи слова, зокрема "американських поглядів".

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не миритимуться з екстериторіальними діями, спрямованими на обмеження свободи вираження, а також із примусом американських платформ до видалення або блокування контенту.

У заяві зазначається, що нові заходи є частиною ширшої стратегії адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованої на захист свободи слова та протидію міжнародним мережам, які, за оцінкою Вашингтону, координують цензуру в цифровому просторі.

"Президент Дональд Трамп чітко заявляв, що його зовнішня політика "Америка передусім" відкидає порушення американського суверенітету. Екстериторіальне втручання іноземних цензорів, спрямоване проти американської свободи слова, не є винятком. Державний департамент заявив про готовність розширити нинішній список, якщо інші іноземні актори не змінять свій курс", - цитує Рубіо пресслужба Держдепу.

Імена осіб, щодо яких запроваджено обмеження, офіційно не розкриваються. Водночас американська влада підкреслює, що ці кроки мають стати сигналом для інших урядів і організацій про неприпустимість тиску на свободу слова та американські компанії.

Як відомо, в Штатах запроваджують жорстку візову політику. Наприклад, адміністрація Трампа наказала дипмісіям США пришвидшити видачу віз іноземцям, які їдуть на великі спортивні події або планують значні інвестиції.

Водночас 5 грудня повідомлялось, що запроваджуються нові жорсткі критерії для претендентів на H-1B (тимчасова робоча віза - ред.), пов’язані з онлайн-цензурою. Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

