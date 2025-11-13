UA

Рівнопілля, Степногірськ, Покровське: Зеленський провів нараду через загострення на Півдні

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області провів безпекову нараду з військовим командуванням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Основну увагу приділили оперативній обстановці на Півдні, зокрема в районі Рівнопілля, де обговорювали завдання бригад і полків, а також військові та кадрові заходи для стабілізації ситуації.

Окремо розглянули питання укріплення інженерними спорудами на Степногірському напрямку, евакуацію цивільного населення з визначених районів і протиповітряний захист доріг, логістичних шляхів та критичної інфраструктури Запоріжжя. Також було заслухано доповідь щодо ситуації в районі Покровського.

Після наради Зеленський зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України, а також вручив державні нагороди.

"Схід України - великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Я дякую усім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що ви захищаєте наші міста, Запорізьку область і саме Запоріжжя, яке дуже важливе. Ворог його хоче, але ми маємо його захистити", - наголосив президент.

Зеленський також обговорив із командирами бригад заходи щодо стабілізації ситуації на напрямку, підвищення ефективності рекрутингу та мотивації українських воїнів.

Ситуація у Запорізькій області

На Запорізькому напрямку продовжуються запеклі бойові дії. Українські сили вимушено відступили з низки позицій у районі Рівнопілля, а також поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Мисливське, Успенівка та Новомиколаївка в Запорізькій області.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під час російського наступу окупанти змогли захопити три населені пункти, а ще за два тривають запеклі бої.

