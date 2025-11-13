Рівнопілля, Степногірськ, Покровське: Зеленський провів нараду через загострення на Півдні

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області провів безпекову нараду з військовим командуванням
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Основну увагу приділили оперативній обстановці на Півдні, зокрема в районі Рівнопілля, де обговорювали завдання бригад і полків, а також військові та кадрові заходи для стабілізації ситуації.
Окремо розглянули питання укріплення інженерними спорудами на Степногірському напрямку, евакуацію цивільного населення з визначених районів і протиповітряний захист доріг, логістичних шляхів та критичної інфраструктури Запоріжжя. Також було заслухано доповідь щодо ситуації в районі Покровського.
Після наради Зеленський зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України, а також вручив державні нагороди.
"Схід України - великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Я дякую усім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що ви захищаєте наші міста, Запорізьку область і саме Запоріжжя, яке дуже важливе. Ворог його хоче, але ми маємо його захистити", - наголосив президент.
Зеленський також обговорив із командирами бригад заходи щодо стабілізації ситуації на напрямку, підвищення ефективності рекрутингу та мотивації українських воїнів.
На Запорізькому напрямку продовжуються запеклі бойові дії. Українські сили вимушено відступили з низки позицій у районі Рівнопілля, а також поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Мисливське, Успенівка та Новомиколаївка в Запорізькій області.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під час російського наступу окупанти змогли захопити три населені пункти, а ще за два тривають запеклі бої.