Ровнополье, Степногорск, Покровское: Зеленский провел совещание из-за обострения на Юге

Основное внимание уделили оперативной обстановке на Юге, в частности в районе Ровнополья, где обсуждали задачи бригад и полков, а также военные и кадровые меры для стабилизации ситуации.

Отдельно рассмотрели вопросы укрепления инженерными сооружениями на Степногорском направлении, эвакуацию гражданского населения из определенных районов и противовоздушную защиту дорог, логистических путей и критической инфраструктуры Запорожья. Также был заслушан доклад по ситуации в районе Покровского.

После совещания Зеленский встретился с воинами 17-го армейского корпуса, поблагодарил их за службу и защиту Украины, а также вручил государственные награды.

"Восток Украины - большой вызов. И здесь, на Ореховском направлении, всегда было горячо. Я благодарю всех солдат, офицеров, сержантов за то, что вы защищаете наши города, Запорожскую область и само Запорожье, которое очень важно. Враг его хочет, но мы должны его защитить", - подчеркнул президент.

Зеленский также обсудил с командирами бригад меры по стабилизации ситуации на направлении, повышение эффективности рекрутинга и мотивации украинских воинов.