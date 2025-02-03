У Рівненській області СБУ затримала двох терористів

У Рівненській області співробітники Служби безпеки затримали двох терористів. Вони, ймовірно, намагалися пронести вибухівку в будівлю поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на ексклюзивний коментар Управління СБУ у Рівненській області та "Рівне Вечірнє".
В Управлінні СБУ в Рівненській області розповіли, що в регіоні провели масштабну спецоперацію - затримали двох терористів і не допустили скоєння терористичних дій.
"Наразі здійснюється комплекс відповідних слідчих та антитерористичних дій, деталі повідомимо незабаром", - уточнили у Службі безпеки.
Зі свого боку "Рівне Вечірнє" пише, що зловмисники намагалися пройти в будівлю поліції в Рівному з вибуховою речовиною. Офіційно таку інформацію наразі не підтвердили.
Нагадаємо, кілька днів тому в Рівненському обласному територіальному центрі комплектування (ТЦК) прогримів вибух. В будівлі повибивало вікна.
Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху одна людина загинула, а ще шість - дістали поранення.
Детальніших деталей про причину вибуху в будівлі ТЦК поки що немає.
До слова, вчора, 2 лютого, біля будівлі ТЦК у Павлограді прогримів вибух. Унаслідок цього було відомо про потерпілого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.