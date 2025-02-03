У Рівненській області СБУ затримала двох терористів

В Управлінні СБУ в Рівненській області розповіли, що в регіоні провели масштабну спецоперацію - затримали двох терористів і не допустили скоєння терористичних дій.

"Наразі здійснюється комплекс відповідних слідчих та антитерористичних дій, деталі повідомимо незабаром", - уточнили у Службі безпеки.

Зі свого боку "Рівне Вечірнє" пише, що зловмисники намагалися пройти в будівлю поліції в Рівному з вибуховою речовиною. Офіційно таку інформацію наразі не підтвердили.