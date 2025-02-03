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В Ровенской области СБУ задержала двух террористов

Иллюстративное фото: СБУ задержала двух мужчин, которые пытались пронести взрывчатку в здание полиции (facebook.com/securserukraine)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности задержали двух террористов. Они, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий Управления СБУ в Ровенской области и "Рівне Вечірнє".

В Управлении СБУ в Ровенской области рассказали, что в регионе провели масштабную спецоперацию - задержали двух террористов и не допустили совершение террористических действий. 

"В настоящее время осуществляется комплекс соответствующих следственных и антитеррористических действий, детали сообщим вскоре", - уточнили в Службе безопасности.

В свою очередь "Рівне Вечірнє" пишет, что злоумышленники пытались пройти в здание полиции в Ровно со взрывчатым веществом. Официально такую информацию пока не подтвердили. 

Взрыв в Ровенском областном ТЦК

Напомним, несколько дней назад в Ровенском областном территориальном центре комплектования (ТЦК) прогремел взрыв. В здании повыбивало окна.

Позже стало известно, что в результате взрыва один человек погиб, а еще шесть - получили ранения.

Более подробных деталей о причине взрыва в здании ТЦК пока нет.

К слову, вчера, 2 февраля, возле здания ТЦК в Павлограде прогремел взрыв. В результате этого было известно о пострадавшем.

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