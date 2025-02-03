В Ровенской области СБУ задержала двух террористов

В Управлении СБУ в Ровенской области рассказали, что в регионе провели масштабную спецоперацию - задержали двух террористов и не допустили совершение террористических действий.

"В настоящее время осуществляется комплекс соответствующих следственных и антитеррористических действий, детали сообщим вскоре", - уточнили в Службе безопасности.

В свою очередь "Рівне Вечірнє" пишет, что злоумышленники пытались пройти в здание полиции в Ровно со взрывчатым веществом. Официально такую информацию пока не подтвердили.