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Вибух у Рівненському ТЦК: є загиблий і поранені

Рівне, Субота 01 лютого 2025 17:45
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Вибух у Рівненському ТЦК: є загиблий і поранені Фото: кінолог із собакою на місці вибуху в Рівненському ТЦК (t.me/UA_National_Police)
Автор: Данило Крамаренко

Унаслідок вибуху в будівлі Рівненського ТЦК загинула одна особа та ще кількох поранено. Наразі причину вибуху не повідомляють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції.

У поліції підтвердили, що вибух стався о 16:15 у приміщенні Рівненського ТЦК.

"Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

На місці вибуху працюють слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та інші екстрені служби. Детальнішу інформацію обіцяють повідомити пізніше.
Вибух у Рівненському ТЦК: є загиблий і поранені
Фото: поліція на місці вибуху в Рівненському ТЦК (t.me/UA_National_Police)

У заяві Рівненського ТЦК йдеться про те, що вибух стався близько 16:00.

"Інформація про постраждалих та причини вибуху з'ясовуються, територія оточена для забезпечення безпеки", - додали в ТЦК.

Зазначимо, до цього РБК-Україна повідомляло про вибух у Рівненському ТЦК із посиланням на джерела у правоохоронних органах. За даними місцевих ЗМІ, вибухом повибивало вікна.

Нагадаємо, сьогодні сталася ще одна надзвичайна подія. На одній із АЗС у Пирятині Полтавської області невідомий у балаклаві та піксельних штанах застрелив військовослужбовця ТЦК. Який супроводжував мобілізованих до навчального центру на Житомирщині.

Нападник втік разом з одним із військовозобов'язаних. Перед пострілом він вимагав від представника ТЦК віддати зброю. В області оголошували план перехоплення, за кілька годин зловмисника затримали.

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