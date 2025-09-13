У Рівному було чути вибух: що відомо

"У Рівному чути вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 15:41.

Приблизно за 20 хвилин до цього військові попереджали, що на півночі Рівненської області летить ворожий безпілотник, який рухається курсом на захід.

Де оголосили тривогу

Станом на 15:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Рівненський, Сумській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.