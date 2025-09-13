У Рівному було чути вибух: що відомо

У суботу вдень, 13 вересня, у місті Рівному було чути вибух. Напередодні військові фіксували в регіону ворожий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Рівному чути вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 15:41.
Приблизно за 20 хвилин до цього військові попереджали, що на півночі Рівненської області летить ворожий безпілотник, який рухається курсом на захід.
Станом на 15:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Рівненський, Сумській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч на 3 вересня в Рівному теж були чутні вибухи. Тоді військові теж фіксували дрони, причому тієї ночі була масова атака по Україні.
Крім того, 9 червня ворог теж атакував Рівненську область дронами і ракетами, включаючи місто Рівне.
Пізніше глава ОВА Олександр Коваль повідомив, що завдяки роботі ППО вдалося уникнути значних руйнувань. Водночас один об'єкт цивільної інфраструктури отримав незначні пошкодження.