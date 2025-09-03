ua en ru
У Рівному було чути вибухи на тлі атаки дронів

Середа 03 вересня 2025 00:26
UA EN RU
У Рівному було чути вибухи на тлі атаки дронів Фото: ворог масовано атакує Україну дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 вересня у Рівному було чути звуки вибухів. Військові фіксували в області ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Рівне" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Рівному було чути звуки вибухів, повідомляють журналісти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:15.

Зазначимо, що прямо зараз ворог масовано атакує Україну дронами. Менше ніж півгодини тому військові фіксували безпілотники росіян в Рівненській області, які рухалися в напрямку Волинської.

Оновлено о 01:05

"Суспільне" інформує, що у Рівному знову чути звуки вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги майже по всій території України.

У Рівному було чути вибухи на тлі атаки дронів

Обстрел Ровенской области

Отметим, что россияне регулярно атакуют Украину дронами и другими средствами, чтобы принести тот или иной ущерб. Но к счастью, западные области не так часто подвергаются обстрелам, хотя периодически они случаются.

Например, в ночь на 9 июня враг несколько раз атаковал Ровенскую область и областной центр долгами и ракетами.

Благодаря работе сил ПВО избежать значительных разрушений удалось. При этом, один объект инфраструктуры все же получил незначительные повреждения.

Также было интересно, что в результате обстрела житель Ровенского района получил ранение руки.

Стоит отметить, что в ту ночь по Украине была совершена комбинированная атака. Подробнее о том, что известно о той атаке - читайте в материале РБК-Украина.

