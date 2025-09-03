У Рівному було чути вибухи на тлі атаки дронів
В ніч на 3 вересня у Рівному було чути звуки вибухів. Військові фіксували в області ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Рівне" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Рівному було чути звуки вибухів, повідомляють журналісти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:15.
Зазначимо, що прямо зараз ворог масовано атакує Україну дронами. Менше ніж півгодини тому військові фіксували безпілотники росіян в Рівненській області, які рухалися в напрямку Волинської.
Оновлено о 01:05
"Суспільне" інформує, що у Рівному знову чути звуки вибухів.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги майже по всій території України.
Обстрел Ровенской области
Отметим, что россияне регулярно атакуют Украину дронами и другими средствами, чтобы принести тот или иной ущерб. Но к счастью, западные области не так часто подвергаются обстрелам, хотя периодически они случаются.
Например, в ночь на 9 июня враг несколько раз атаковал Ровенскую область и областной центр долгами и ракетами.
Благодаря работе сил ПВО избежать значительных разрушений удалось. При этом, один объект инфраструктуры все же получил незначительные повреждения.
Также было интересно, что в результате обстрела житель Ровенского района получил ранение руки.
Стоит отметить, что в ту ночь по Украине была совершена комбинированная атака. Подробнее о том, что известно о той атаке - читайте в материале РБК-Украина.